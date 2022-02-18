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ВИДЕО ⟩ Оттепель привела к новоднению в центре Кохтла-Ярве

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Расположенный в центре Кохтла-Ярве на площади "Вирула" бывший легендарный кинотеатр "Победа" в четверг походил на крепость, окруженную заполненным водой оборонительным рвом.

У здания, где сейчас действует "Realiseerimiskeskus", дорогу покрывал местами чуть ли не 15-сантиметровый слой воды. Если автомобили как-то преодолевали водное препятствие, то пешеходам трудно было пройти не замочив ног.

К такой ситуации привело таяние наваленных на площади снежных куч. Система канализации не справилась с такими объемами воды.

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