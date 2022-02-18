ВИДЕО ⟩ Оттепель привела к новоднению в центре Кохтла-Ярве
Расположенный в центре Кохтла-Ярве на площади "Вирула" бывший легендарный кинотеатр "Победа" в четверг походил на крепость, окруженную заполненным водой оборонительным рвом.
Расположенный в центре Кохтла-Ярве на площади "Вирула" бывший легендарный кинотеатр "Победа" в четверг походил на крепость, окруженную заполненным водой оборонительным рвом.
У здания, где сейчас действует "Realiseerimiskeskus", дорогу покрывал местами чуть ли не 15-сантиметровый слой воды. Если автомобили как-то преодолевали водное препятствие, то пешеходам трудно было пройти не замочив ног.
К такой ситуации привело таяние наваленных на площади снежных куч. Система канализации не справилась с такими объемами воды.