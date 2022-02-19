ОПРОС ⟩ Довольны ли вы зимним содержанием дорог?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вяйно Вункс:

- Трудно подобрать слова, которые допустимо напечатать. Ситуация отвратительная. Многие работы не были сделаны вовремя, и теперь, в оттепель и дождь, ситуация стала ужасной, особенно для пешеходов. Даже на машине многие дорожные участки труднопроходимы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сирье Лукк:

- Разумеется, недовольна. Я постоянно говорю об этом в социальных сетях, но, к сожалению, те, кто отвечают за уборку снега, не прислушивались к критике. Особенно заметно, что нет таких погрузчиков, какие были в моем детстве, а нынешней зимой снег нужно вывозить из города.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пеэтер Калдур:

- Вряд ли найдется человек, который был бы доволен. Обслуживающая фирма думает только о том, как заработать прибыль, то есть сделать как можно меньше за контрактные деньги. Совершенно нет понимания, что у этой работы есть и социальное измерение, служение обществу, и не всегда можно смотреть на цифры прибыли.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хельга Сурва:

- После поездок в город нашей машине уже потребовался ремонт - дороги все в ямах и снежных кочках. Но претензий к дорогам в деревне, в Алутагузеской волости, у меня нет. В своем саду, конечно, снега до крыши, поэтому переживаю, как посадки переживут эту зиму.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Инга Палм: