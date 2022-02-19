Хельмен Кютт: Властный союз забыл о нуждающихся людях

Золотые слова! Тем более что в середине января министр социальных дел сообщил, что надо незамедлительно повысить прожиточный минимум с нынешних 150 евро до 200. Прожиточное пособие действительно очень необходимая мера, которой государство помогает в сотрудничестве с самоуправлениями нуждающимся и временно попавшим в трудное положение людям. Например, в 2020 году около 10000 семей получали такое пособие.

К сожалению, за всячески правильными словами политиков из Партии реформ не последовало ни одного решения или действия.

Лидеры же Центристской партии во главе с Юри Ратасом самоотверженно борются за отмену ковидных справок, совершенно забыв о наиболее уязвимых членах общества. Я очень хотела бы, чтобы председатель Рийгикогу хотя бы наполовину столь же пылко защищал интересы семей родителей-одиночек и безработных, а также одиноких пенсионеров, которых больше всего среди тех, кто живет в бедности или в относительной бедности.