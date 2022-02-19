Сб, 19.02.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Хельмен Кютт: Властный союз забыл о нуждающихся людях

Хельмен Кютт, член Рийгикогу, вице-председатель СДПЭ ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Премьер-министр Кая Каллас неоднократно заявляла в Рийгикогу, что именно повышение прожиточного пособия помогло бы тем, кто больше всего нуждается в помощи, кому труднее всего.

Золотые слова! Тем более что в середине января министр социальных дел сообщил, что надо незамедлительно повысить прожиточный минимум с нынешних 150 евро до 200. Прожиточное пособие действительно очень необходимая мера, которой государство помогает в сотрудничестве с самоуправлениями нуждающимся и временно попавшим в трудное положение людям. Например, в 2020 году около 10000 семей получали такое пособие.

К сожалению, за всячески правильными словами политиков из Партии реформ не последовало ни одного решения или действия.

Лидеры же Центристской партии во главе с Юри Ратасом самоотверженно борются за отмену ковидных справок, совершенно забыв о наиболее уязвимых членах общества. Я очень хотела бы, чтобы председатель Рийгикогу хотя бы наполовину столь же пылко защищал интересы семей родителей-одиночек и безработных, а также одиноких пенсионеров, которых больше всего среди тех, кто живет в бедности или в относительной бедности.

Тем, кому трудно из-за безумного роста цен, надо добавить. По людям сильно бьют не только счета за отопление и электричество, но и быстро дорожающие продукты и многие услуги. Без всякой статистики можно получить подтверждение этому, если пообщаться с работниками и добровольцами продуктового банка.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back