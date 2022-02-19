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СПАСАТЕЛИ ⟩ Машины скорой помощи нуждаются в помощи спасателей
16-17 февраля 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На этой неделе машинам скорой помощи по-прежнему требовалась помощь спасателей в связи с плохими дорожными условиями.

Вечером 16 февраля скорая застряла в снегу на улице Пыхья в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели помогли ехавшей по вызову бригаде продолжить путь.

Тем же вечером спустя пару часов спасателей вызвали, чтобы вытащить из снега машину скорой помощи, застрявшую на улице Ааса в Кивиыли.

Ночью 17 февраля во дворе дома на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в снегу увязла приехавшая по вызову машина скорой помощи. Спасатели помогли медикам выбраться из снега.

Той же ночью через пару десятков минут на улице Кеваде в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости в снегу увяз и нуждался в помощи спасателей уже полицейский патруль.

Ранним утром 17 февраля спасателей вызвали, чтобы вытащить из снега машину скорой помощи на улице Вирмализе в Оруской части города Кохтла-Ярве.

Утром 17 февраля медикам скорой потребовалась помощь спасателей на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где помогли доставить пациента до машины скорой помощи, которая из-за дорожных условий не могла подъехать поближе к квартирным домам.

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