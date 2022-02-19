СПАСАТЕЛИ ⟩ Машины скорой помощи нуждаются в помощи спасателей

СПАСАТЕЛИ ⟩ Машины скорой помощи нуждаются в помощи спасателей16-17 февраля 2022 г.
На этой неделе машинам скорой помощи по-прежнему требовалась помощь спасателей в связи с плохими дорожными условиями.
На этой неделе машинам скорой помощи по-прежнему требовалась помощь спасателей в связи с плохими дорожными условиями.
Вечером 16 февраля скорая застряла в снегу на улице Пыхья в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели помогли ехавшей по вызову бригаде продолжить путь.
Тем же вечером спустя пару часов спасателей вызвали, чтобы вытащить из снега машину скорой помощи, застрявшую на улице Ааса в Кивиыли.
Ночью 17 февраля во дворе дома на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в снегу увязла приехавшая по вызову машина скорой помощи. Спасатели помогли медикам выбраться из снега.
Той же ночью через пару десятков минут на улице Кеваде в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости в снегу увяз и нуждался в помощи спасателей уже полицейский патруль.
Ранним утром 17 февраля спасателей вызвали, чтобы вытащить из снега машину скорой помощи на улице Вирмализе в Оруской части города Кохтла-Ярве.
Утром 17 февраля медикам скорой потребовалась помощь спасателей на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где помогли доставить пациента до машины скорой помощи, которая из-за дорожных условий не могла подъехать поближе к квартирным домам.