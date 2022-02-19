ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Николай Осипенко

Хотя после сильного снежного шторма прошло уже больше двух недель, не утихают жалобы - особенно в Йыхви и Кохтла-Ярве - на состояние улиц. На него указывают как простые граждане, так и полиция и самоуправленческие руководители. Однако вместо дачи объяснений фирма заняла странную оборонительную позицию и заявила, что выполняла все свои обязательства. В Йыхви Осипенко в ответ на критику властей угрожал даже расторжением договора.

Теперь речь об отказе от договора больше не идет, а волостное управление и вовсе решило не рассчитывать на "N&V" при уходе за улицами. В ситуации, когда кто-то оказывает публичную услугу, от которой напрямую зависят благополучие и мобильность всех людей, довольно неожиданно, если он сам начинает атаковать заказчика и грозить прекращением услуги. Наверное, более широкая общественность поняла бы, если бы предприятие признало трудности, связанные с обилием снега, нехваткой техники или коронапандемией, а также объяснило, что собирается предпринять, чтобы впредь лучше находить решения в подобных ситуациях.