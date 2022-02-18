За Нарву будет играть молодой "противный" центральный защитник из Канады

Главный тренер "Нарва-Транса" Алексей Еременко, много лет живший в Финляндии, рассказал, что именно в то время, когда он стал главным тренером "Транса" и знал, что необходимо укрепить центральную защиту, Линдси как раз был в Финляндии. "В нем были заинтересованы две финские команды, но я уговорил приехать именно к нам", - сказал главный тренер в интервью сайту клуба.

По словам Еременко, в Линдси его привлекло профессиональное отношение к делу. "Я понимал, что в начале, когда он только стал тренироваться с нами, могут возникнуть сложности, все-таки новая страна, партнеры говорят по-русски, по-эстонски, а он не понимает ни слова. Но он молодец, уже пытается вслушиваться в общие требования к команде, выхватывает какие-то слова, так что индивидуальных инструкций почти не требуется", - рассказал он.

По оценке главного тренера, Линдси очень цепкий, жесткий, быстрый и взрывной защитник. "В его технике есть такие специфические быстрые движения ногами, которые характерны только хоккеистам, сказывается его прошлое. Благодаря этому может достать тяжелый мяч, таких защитников я называю "противными", так как противно играть против них, но для нас это хорошо. Райан - 100% командный игрок, это сразу видно. За команду будет просто "умирать" на поле, что нам и нужно. Молодой, амбициозный, энергичный и очень позитивный. Понятно, что еще много нужно работать, но база у него очень хорошая", - похвалил Еременко нового центрального защитника "Транса".

Райан Линдси сказал, что с ранних лет мечтал играть в Европе. В 18 лет он полгода играл за молодежную команду топового хорватского клуба "Динамо Загреб" и хотел бы в будущем туда вернуться, однако первый профессиональный контракт подписал со словацким "Погронье". Футболист надеется хорошо проявить себя в эстонской лиге мастеров и привлечь внимание Канадской футбольной ассоциации.

Линдси сказал, что он, как и большинство канадских ребят, играл в хоккей на льду и был вратарем, но позднее сильно увлекся футболом и сменил вид спорта.

Уроженец канадской столицы Оттавы Линдси, который находится в Нарве с начала января, отметил, что ему было легко адаптироваться, потому что эстонская зима очень похожа на канадскую. "Игроки и персонал очень приветливы и добры ко мне", - сказал он, добавив, у него пока было не так много времени, чтобы посмотреть город, но он собирается обязательно побывать в Нарвском замке и ознакомиться с местной культурой.