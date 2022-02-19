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Община хочет отделиться от поселка Кохтла-Нымме и создать свою деревню
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СОЗДАТЕЛИ НОВОЙ ДЕРЕВНИ: Маргус Ныммелоо, Айвар Кала и Калев Наур в конце улицы Сави. Район включает в себя также улицы Раудтеэ и Раудтеэ-пыйк, Лийвакиви и Доломийди. По данным регистра народонаселения, там проживает в общем 133 человека. С осени до весны живут примерно в половине из 63 домохозяйств.
Улицы в окрестностях железной дороги с 63 домохозяйствами могут стать отдельной деревней. У нерожденного дитяти уже есть имя - Кохтла-Ууэкюла. За создание деревни выступает деревенское общество "Найссааре", и члены правления общества Калев Наур, Айвар Кала и Маргус Ныммелоо уверены, что это повысит ценность местной среды проживания.
- Как этот край пока зовется?