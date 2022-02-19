Улицы в окрестностях железной дороги с 63 домохозяйствами могут стать отдельной деревней. У нерожденного дитяти уже есть имя - Кохтла-Ууэкюла. За создание деревни выступает деревенское общество "Найссааре", и члены правления общества Калев Наур, Айвар Кала и Маргус Ныммелоо уверены, что это повысит ценность местной среды проживания.

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- Как этот край пока зовется?

Айвар Кала: Наш край раньше называли Яама - мы ведь жили в непосредственной близости от бывшей железнодорожной станции Кохтла (с эст. "jaam" - "станция"). В советские годы этот район был частью города Кохтла-Ярве, а теперь - поселка Кохтла-Нымме. Мы учились в школе в Кохтла-Нымме, и местные жители, работавшие на шахте "Кохтла", всегда говорили, что мы из Яама.