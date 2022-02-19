Община хочет отделиться от поселка Кохтла-Нымме и создать свою деревню

СОЗДАТЕЛИ НОВОЙ ДЕРЕВНИ: Маргус Ныммелоо, Айвар Кала и Калев Наур в конце улицы Сави. Район включает в себя также улицы Раудтеэ и Раудтеэ-пыйк, Лийвакиви и Доломийди. По данным регистра народонаселения, там проживает в общем 133 человека. С осени до весны живут примерно в половине из 63 домохозяйств. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik