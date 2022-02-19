Кохтла-ярвеский ансамбль "Bliss" прошел в финал телешоу "Народ поет"

В пятницу вечером в первом полуфинале третьего сезона шоу "Народ поет" выступили ансамбль "Bliss" из Кохтла-Ярве и таллиннская группа "Nonsens", сообщает портал rus.err.ee.

Вместе с ансамблем "Bliss" выступал хор Ахтмеской школы искусств.

Результаты народного голосования: "Bliss" (57,1%) VS "Nonsens" (42,9%).

Ансамбль "Bliss" был создан в Кохтла-Ярвеском центре культуры более пяти лет назад, с тех пор украшает своим искусством многие городские праздники и другие мероприятия, неоднократно признавался лучшим ансамблем на различных конкурсах. В репертуаре эстонские и русские песни, зарубежные хиты. В составе ансамбля Екатерина Минаева, Анастасия Хрисанфова и Кяролин Кивесту. Им подыгрывают бас-гитарист из Силламяэ Павел Клишин, музыканты из Кохтла-Ярве Даниил Масляков (гитара), Михаил Кастрицкий (перкуссия), Алексей Беляев (барабаны).

Формат шоу "Народ поет" - это музыкальный конкурс, состоящий из четвертьфиналов, полуфиналов и финала. В каждой передаче соревнуются два музыкальных коллектива, которые должны подготовить по три песни на русском языке - быструю и медленную на свой выбор, а третью по заданию устроителей шоу. В студии голосует именитое жюри, телезрители тоже, однако победителя в конечном счете определит только народ.

Победителями первых двух шоу становились музыкальные коллективы из Кохтла-Ярве: в первом сезоне это удалось сделать группе "Dochka Bossa", а в прошлом году победу одержала Екатерина Маргальникова и ее бенд.