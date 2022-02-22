Ядерная энергетика - это аттрактивная сфера деятельности
Ответ "Fermi Energia" на статью Эдгара Карофельда "Принесет ли атомная станция дешевую электроэнергию?", "Северное побережье", 5.02.2022
Ответ "Fermi Energia" на статью Эдгара Карофельда "Принесет ли атомная станция дешевую электроэнергию?", "Северное побережье", 5.02.2022
5 февраля Эдгар Карофельд, адъюнкт-профессор прикладной экологии Тартуского университета, в своей статье высказал обеспокоенность: "Принесет ли атомная станция дешевую электроэнергию?". Сомнения, высказанные в статье, безусловно, были бы уместны в случае отсутствия важных фактов о ядерной энергетике, атомных электростанциях, энергетике, экономике, воздействии на окружающую среду и других вопросах, в исследование которых "Fermi Energia" и ее международные партнеры внесли значительный вклад в ходе своей деятельности.