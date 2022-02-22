Ядерная энергетика - это аттрактивная сфера деятельности

5 февраля Эдгар Карофельд, адъюнкт-профессор прикладной экологии Тартуского университета, в своей статье высказал обеспокоенность: "Принесет ли атомная станция дешевую электроэнергию?". Сомнения, высказанные в статье, безусловно, были бы уместны в случае отсутствия важных фактов о ядерной энергетике, атомных электростанциях, энергетике, экономике, воздействии на окружающую среду и других вопросах, в исследование которых "Fermi Energia" и ее международные партнеры внесли значительный вклад в ходе своей деятельности.