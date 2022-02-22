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Ядерная энергетика - это аттрактивная сфера деятельности

"Fermi Energia" планирует в Эстонии такой же малый реактор, какой начали возводить в Канаде - на расположенной в провинции Онтарио АЭС Дарлингтон. ФОТО: Eskiis / Fermi Energia

Ответ "Fermi Energia" на статью Эдгара Карофельда "Принесет ли атомная станция дешевую электроэнергию?", "Северное побережье", 5.02.2022

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5 февраля Эдгар Карофельд, адъюнкт-профессор прикладной экологии Тартуского университета, в своей статье высказал обеспокоенность: "Принесет ли атомная станция дешевую электроэнергию?". Сомнения, высказанные в статье, безусловно, были бы уместны в случае отсутствия важных фактов о ядерной энергетике, атомных электростанциях, энергетике, экономике, воздействии на окружающую среду и других вопросах, в исследование которых "Fermi Energia" и ее международные партнеры внесли значительный вклад в ходе своей деятельности.

Результаты этих исследований последовательно выкладывались в общественный доступ на протяжении последних трех лет. Вероятно, адъюнкт-профессор Карофельд получил много новой информации на конференции по атомной энергии, состоявшейся 8 февраля. Если же нет, то доклады по темам можно посмотреть на fermi.ee/konverents.

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