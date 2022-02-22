СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за отопительного прибора загорелся дом

СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за отопительного прибора загорелся дом19 февраля 2022 г.
19 февраля после полудня в центр тревоги сообщили, что на улице Ароониа в Нарве открытым пламенем горит жилой дом.
19 февраля после полудня в центр тревоги сообщили, что на улице Ароониа в Нарве открытым пламенем горит жилой дом.
Спасатели взяли пожар под контроль за два часа, и спасательные работы завершились спустя двадцать минут. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за отопления.
Впоследствии спасатели неоднократно выезжали по этому же адресу на работы по тушению остаточных очагов.