Вт, 22.02.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за отопительного прибора загорелся дом
19 февраля 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

19 февраля после полудня в центр тревоги сообщили, что на улице Ароониа в Нарве открытым пламенем горит жилой дом.

Спасатели взяли пожар под контроль за два часа, и спасательные работы завершились спустя двадцать минут. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за отопления.

Впоследствии спасатели неоднократно выезжали по этому же адресу на работы по тушению остаточных очагов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back