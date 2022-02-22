МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.02-03.03 ⟩ Концерты и торжества в честь годовщины Эстонской Республики
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 февраля по 3 марта.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 февраля по 3 марта.
Вторник, 22 февраля
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Танец Дели", спектакль Русского театра. На русском языке с синхронным переводом на эстонский язык. Билет - 13,90-18,90 евро.
Среда, 23 февраля
* На мызе Иллука в 18.00 - концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики: Яагуп Туйск. Билет - 5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Eesti rahvuste pärg".
Четверг, 24 февраля
* У Майдлаского народного дома в 7.30 - подъем флага с Люганузеским смешанным хором, затем в народном доме встречаем рассвет концертом дуэта "Telluur".
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - концерт, посвященный 104-й годовщине Эстонской Республики. Выступают ансамбль народного танца "Virulane", смешанная D-группа "Virvet", группа бабушек "Hõbedane", капелла "Ämmatagused", фольклорная группа "Lambrine", танцевальная группа для дам "Reverans".
* В Йыхвиской церкви святого Михаила в 13.00 - концерт "Ilus on maa, mida armastan!". Выступают Эвелин Самуэль-Рандвере и Йохан Рандвере. Бесплатно.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт творческих коллективов клуба, посвященный годовщине Эстонской Республики. Бесплатно. Информация по тел. 507 4616, 332 2008.
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт-акт, посвященный годовщине Эстонской Республики. Выступают Алика Милова и ансамбль Урмаса Латтикаса.
* В Нарва-Йыэсууском центре по интересам в 14.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля "Ole hoitud, Eesti!" / "Хранима будь, Эстония!": Мария Веретенина (сопрано), Анналийза Пиллак (меццо-сопрано), Ааре Сааль (баритон); за роялем - Тийна Кярблане. В программе: Эллер, Капп, Аав и другие. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный 104-й годовщине Эстонской Республики: выступает победитель конкурса "Eesti laul 2022" Стефан. Вход бесплатный, по приглашению, которое можно получить на вахте центра культуры. Информация по тел. 336 6169.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт ансамбля народного танца "Нарва".
Пятница, 25 февраля
* В Нарвской крепости в 19.00 - концерт "Laulan üle merede" / "Пою через моря". Выступают Лисанне Руль (арфа) и Тууле-Хелин Кригуль (флейта). В программе: Хиндемит, Пьяццолла, Моцарт, Тюйр и др. Билет - 5 евро, школьникам (до 18 лет), людям с ограниченными возможностями и их сопровождающему вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - концерт, посвященный годовщине республики. Выступает Алика Милова с ансамблем.
Суббота, 26 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - лекция в рамках виртуального филиала.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Сказка о забытых вещах", спектакль для детей театра "Туулевески". Кукольная музыкальная история по сказке Татьяны Струнк. Билет - 9 евро, детям до 3 лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. 334 2000.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Бесплатно. Информация по тел. 336 6169.
Воскресенье, 27 февраля
* В Тойласком народном доме в 15.00 - презентация книги Тармо Вахтера "Võitlus tuleviku pärast. 1933-1936: Pätsi aja rääkimata lood".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - концерт Эстонского национального мужского хора. Дирижер Микк Юлеоя. В программе: Чайковский, Креэк, Тормис и другие.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - концерт "Teel Viini" / "По дороге в Вену". Выступают "Eesti Sinfonietta", Рута Липинайтите (скрипка; Литва), дирижер Эмилия Ховинг (Финляндия). В программе: Гайдн, Пярт, Веннякоски, Тормис. Билет - 16-20 евро.
Понедельник, 28 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Kõike head, vana toriseja!", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-18 евро. Информация по тел. 336 6169.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Лотман", спектакль театра "R.A.A.A.M" (на эстонском языке). Билет - 14,90-18,90 евро.
Вторник, 1 марта
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках Дней петербургских театров - "Это всё она", спектакль театра "Приют комедианта" (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не рекомендуется зрителям младше 16 лет. Билет - 22,90-26,90 евро.
Среда, 2 марта
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - открытие выставки работ художественного кружка социального дома Кохтла-Ярвеского центра социального обеспечения.
* В Майдласком народном доме в 18.00 - концерт к Женскому дню: Лаури Лийв, Мярт Аванди, Неле-Лийс Вайксоо, Йохан Рандвере. Бесплатно. Необходима предварительная регистрация, тел. 5334 5137, Вирье.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках Дней петербургских театров - "Перемирие", спектакль Театра на Литейном (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не рекомендуется зрителям младше 18 лет. Билет - 18,90-22,90 евро.
Вторник, 22 февраля
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 19.00 - 1-й Нарвский ночной лыжный марафон.
Среда, 23 февраля
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 17.30 - старт Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
Четверг, 24 февраля
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - Нарвское лыжное шоу.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - мемориал Агу Нормака по лыжному спринту.
* От Кийклаского народного дома в 14.00 стартует поход Кийкла - озеро Калина - Кийкла. Дистанция ca 15 км, но можно сделать меньше/больше. Между участниками будет разыгран сувенир с пекинской Олимпиады, который привез из Китая руководитель волости по спорту и член сборной Эстонии Тимо Юурсалу. Информация в группе "Kiikla" в "ФБ".
Пятница, 25 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu Ülikool Terminal Oil".
Суббота, 26 февраля
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - баскетбольный турнир 3vs3.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Cosmos" (Таллинн).
* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - этап чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Майдласком Доме спорта в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "Sillamäe SK".
Воскресенье, 27 февраля
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Ravens" (Отепяэ).
* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Cosmos II" (Таллинн).
Четверг, 24 февраля
* У Нарва-Йыэсууского горуправления, у Синимяэского народного дома и возле дома сельского общества "Vanatare" в деревне Лаагна в 7.10 - торжественный подъем флага, в Нарва-Йыэсуу в 8.00 - возложение венков к памятнику павшим в Освободительной войне.
* В Нарвской крепости в 7.18 - торжественная церемония подъема государственного флага.
* В Тойлаской волости у Кохтла-Ныммеского народного дома, у водопада Валасте и на дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - торжественный подъем флага.
* В Алутагузеской волости - празднование 104-й годовщины Эстонской Республики: 7.22 - подъем флага Эстонии во дворе Куртнаского молодежного центра; 7.22 - с парковки у Ийзакуской гимназии стартует рассветный лыжный поход "Tere hommikust, Eestimaa!" (длина трассы примерно 7 километров, походом руководит Кальви Кивимяэ); 8.00 - у памятного камня в Пагари, 8.30 - на кладбище в Мяэтагузе, 9.25 - у памятника Освободительной войне на кладбище в Тудулинна, 10.00 - у памятника алутагузеским борцам за свободу в Ийзаку - возложение венков и торжественная церемония; 10.45 - от памятника в Ийзаку стартует народный поход (походом руководит Анне Нургамаа, которая расскажет истории об Освободительной войне); на деревенской площади в Пухату в 10.00 - празднование дня рождения Эстонской Республики.
* В Кохтла-Ярве в парке памяти калевцев с 10.00 до 10.30 - возложение венков к памятнику Ярвескому сражению Освободительной войны. Участие принимают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Калевский пехотный батальон, Алутагузеская дружина "Кайтселийта" и Женский союз.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника генералу Александеру Тыниссону в 12.00 - торжественные церемонии. Речи, возложение венков. Участие принимает Йыхвиский биг-бенд.
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Пятница, 25 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 10.00 до 16.00 - день химмели ("паук"). Ведущий - мастер химмели Урмас Веэрсалу. Изготовим большой вирумааский химмели; приглашаются все желающие. Перерывы в 12.00 и 14.00 - с танцорами группы line-танца "A.C.D.". Бесплатно.
* У Синимяэской основной школы в 10.00 - vastlapäev / Масленица.
Суббота, 26 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* На Вокаском стадионе в 12.00 - строительство снежного городка.
Понедельник, 28 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина "#raamatukoguviks". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Вторник, 1 марта
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 в дни школьных каникул - мастерская: изготовим сувенир года Тигра. Бесплатно.
Среда, 2 марта
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 в дни школьных каникул - мастерская: цветы из гофрированной бумаги. Бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 3 марта
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 10.30 - день истории: "Nikolai Vildenau Virumaal" Валло Ремаа, "Petruška Matišovi seiklused 16. sajandi lõpu ja 17. sajandi alguse Venemaal" Уно Трумма, "Kuidas uurida oma juuri?" Тийны Мяннапсоо. Бесплатно.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 в дни школьных каникул - мастерская: почтовые карточки к знаменательным датам. Бесплатно.
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
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