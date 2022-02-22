МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.02-03.03 ⟩ Концерты и торжества в честь годовщины Эстонской Республики

Понедельник, 28 февраля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Kõike head, vana toriseja!", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-18 евро. Информация по тел. 336 6169.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Лотман", спектакль театра "R.A.A.A.M" (на эстонском языке). Билет - 14,90-18,90 евро.

Вторник, 1 марта

Сцена из спектакля "Это всё она". ФОТО: Vaba lava

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках Дней петербургских театров - "Это всё она", спектакль театра "Приют комедианта" (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не рекомендуется зрителям младше 16 лет. Билет - 22,90-26,90 евро.

Среда, 2 марта

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - открытие выставки работ художественного кружка социального дома Кохтла-Ярвеского центра социального обеспечения.

* В Майдласком народном доме в 18.00 - концерт к Женскому дню: Лаури Лийв, Мярт Аванди, Неле-Лийс Вайксоо, Йохан Рандвере. Бесплатно. Необходима предварительная регистрация, тел. 5334 5137, Вирье.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках Дней петербургских театров - "Перемирие", спектакль Театра на Литейном (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не рекомендуется зрителям младше 18 лет. Билет - 18,90-22,90 евро.

СПОРТ

Вторник, 22 февраля

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 19.00 - 1-й Нарвский ночной лыжный марафон.

Среда, 23 февраля

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 17.30 - старт Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 24 февраля

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - Нарвское лыжное шоу.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - мемориал Агу Нормака по лыжному спринту.

* От Кийклаского народного дома в 14.00 стартует поход Кийкла - озеро Калина - Кийкла. Дистанция ca 15 км, но можно сделать меньше/больше. Между участниками будет разыгран сувенир с пекинской Олимпиады, который привез из Китая руководитель волости по спорту и член сборной Эстонии Тимо Юурсалу. Информация в группе "Kiikla" в "ФБ".

Пятница, 25 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu Ülikool Terminal Oil".

Суббота, 26 февраля

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - баскетбольный турнир 3vs3.

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Cosmos" (Таллинн).

* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - этап чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

* В Майдласком Доме спорта в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "Sillamäe SK".

Воскресенье, 27 февраля

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Ravens" (Отепяэ).

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Cosmos II" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Четверг, 24 февраля