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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы побуждаете домовладельцев вывешивать 24 февраля эстонские флаги?

Тийт Лиллеметс. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В прошлом году бросилось в глаза, что в Кохтла-Ярве 24 февраля эстонские флаги развевались на немногих домах. Заслуженный член Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Калев Наур сказал, что, вероятно, в будущем на домах этого города станет больше национальных флагов. Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сделал рассылку в социальных сетях, в которой сообщал, что, проезжая по Кохтла-Ярве, заметил лишь единичные сине-черно-белые флаги. Он выразил надежду, что патриотам Эстонии, которым случится в день праздника проезжать через Кохтла-Ярве, не придется в будущем чувствовать себя озадаченными и грустными.

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания ТИЙТ ЛИЛЛЕМЕТС:

- На эту тему мы разговаривали с домовладельцами и раньше, также рассылали письма. Это зависит, пожалуй, прежде всего от домовладельцев и руководителей квартирных товариществ. От их восприятия и отношения. Годовщина республики - это все же важный день, когда флаги должны висеть. Наверное, иногда забывают, а может быть, у части и нет флагов или крепежей.

Мы в этом году тоже напоминаем о вывешивании флага, и старейшины городских частей рассылают эту информацию. На городских учреждениях флаги все же развевались.

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