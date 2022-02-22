ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы побуждаете домовладельцев вывешивать 24 февраля эстонские флаги?

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания ТИЙТ ЛИЛЛЕМЕТС:

- На эту тему мы разговаривали с домовладельцами и раньше, также рассылали письма. Это зависит, пожалуй, прежде всего от домовладельцев и руководителей квартирных товариществ. От их восприятия и отношения. Годовщина республики - это все же важный день, когда флаги должны висеть. Наверное, иногда забывают, а может быть, у части и нет флагов или крепежей.