ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы побуждаете домовладельцев вывешивать 24 февраля эстонские флаги?
В прошлом году бросилось в глаза, что в Кохтла-Ярве 24 февраля эстонские флаги развевались на немногих домах. Заслуженный член Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Калев Наур сказал, что, вероятно, в будущем на домах этого города станет больше национальных флагов. Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сделал рассылку в социальных сетях, в которой сообщал, что, проезжая по Кохтла-Ярве, заметил лишь единичные сине-черно-белые флаги. Он выразил надежду, что патриотам Эстонии, которым случится в день праздника проезжать через Кохтла-Ярве, не придется в будущем чувствовать себя озадаченными и грустными.