Число нуждающихся в помощи коронабольных выросло на треть

Поскольку число вызовов велико и продолжает расти, то, к сожалению, ожидание помощи в ряде случаев затягивается из-за отсутствия свободных бригад, сообщил руководитель Идаского центра тревоги Янек Муракас. "Ситуация особенно сложная в Нарве. Даже когда нарвским бригадам помогают обе бригады скорой помощи из Силламяэ, все равно время от времени возникают очереди. Иногда время ожидания составляет два-три часа. Мы просим у людей понимания. Срочные вызовы обслуживаются в первую очередь, а некритичные - после них", - сказал Муракас. Он добавил, что, судя по показателям заражения в Ида-Вирумаа на минувшей неделе, можно ожидать, что начавшаяся неделя будет сложнее предыдущих.