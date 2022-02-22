ИСТОРИЯ ⟩ Йыхви отметил десятый день рождения Эстонии с необычайным размахом

Газета "Virumaa Teataja" написала, что в Йыхви торжества по случаю дня рождения Эстонии в тот год оказались беспрецедентными. В поселок, где тогда жило меньше двух тысяч человек, на парад, проходивший на рыночной площади, ныне центральной площади, собралось три-четыре тысячи "празднующих".