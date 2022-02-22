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ИСТОРИЯ ⟩ Йыхви отметил десятый день рождения Эстонии с необычайным размахом

Тысячи людей собрались на йыхвиской рыночной площади, ныне центральной площади, в 1928 году, чтобы отметить десятый день рождения Эстонии. ФОТО: Частный архив

На празднование десятого дня рождения Эстонии в Йыхви в 1928 году собралось в два раза больше людей, чем было жителей в поселке.

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Газета "Virumaa Teataja" написала, что в Йыхви торжества по случаю дня рождения Эстонии в тот год оказались беспрецедентными. В поселок, где тогда жило меньше двух тысяч человек, на парад, проходивший на рыночной площади, ныне центральной площади, собралось три-четыре тысячи "празднующих".

Историк Артур Руусмаа писал, что в военном параде участвовали 1-я пулеметная рота 5-го полка, расквартированного на мызе Таммику, Йыхвиское отделение дружины "Кайтселийта", эскадрон "Кайтселийта", батарея "Кайтселийта" (две пушки), рота Йыхвиской добровольной пожарной охраны, Йыхвиская гимназия. Парад принимал начальник Йыхвиского гарнизона капитан Эдуард Паурманн. 

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