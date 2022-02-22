ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Урок дорожного обслуживания

Обильные снегопады и метели в нашем климате совсем не новость, и никогда прежде договор на содержание дорог таким образом не расторгался. Но в этот раз волостная управа не смогла проигнорировать проблему. Когда городские улицы днями и неделями труднопроходимы как для пешеходов, так и для транспорта, а телефоны управы раскалены от звонков возмущенных жителей, власти больше не могут сказать: потерпите, это зимние особенности.

Кажется, что и сама "N&V" поступила не самым разумным образом, когда волостное управление обратилось к ней с критикой. Вместо того, чтобы искать причины проблемы и заниматься ими, одновременно публично признав трудности, фирма попыталась оказать ответное давление на волостное управление, заявив в письме, что поскольку доверия нет, то "N&V" хочет расторгнуть договор на содержание городских улиц. Вряд ли это желание было искренним - вероятно, надеялись, что управа испугается и смягчится. Но это, наоборот, стало для властей поводом указать "N&V" на дверь.