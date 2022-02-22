РЕТРО-ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лео Комаров - бестия на хоккейной площадке, весельчак по жизни

- Одним из знаменательных событий стал драфт (закрепление прав на игрока. - А.Ф.) в НХЛ. Какие тогда были чувства?

- Типа "вау!". Первое чувство - что, может, теперь в НХЛ попаду. Спустя два года пришел контракт от клуба "Toronto Maple Leafs" с маленькой суммой. Я его не подписал, а теперь и вовсе жалею, что задрафтовали, что не могу в другой клуб попасть. Сейчас в июне заканчивается время действия драфта, и у меня появляется шанс получить контракт от другого клуба.

- Желание сыграть в НХЛ остается?

- Интерес маленький есть, но все зависит от того, как будет складываться в России.

- Этот сезон вы отыграли в составе клуба КХЛ - московского "Динамо". Как восприняли переезд в Россию?

- В Россию давно хотел - попробовать, какой там класс, и очень рад, что поехал. Игроки намного техничнее, скорости выше, толкаемся меньше, хоккей интереснее. Может, это и не мой стиль, но мне понравилось. Игра в КХЛ дает мне очень многое. Рядом с большими мастерами невозможно не расти самому.

- Как Москва?..

- Великолепно, мне понравилось. Пробки только... Я жил в отдельном доме со шведами Линусом Умарком и Юханом Харью - они сейчас в НХЛ уехали. С ними было все великолепно, бильярд был. Научился играть в русский бильярд.

- Несмотря на звездный состав, "Динамо" этот сезон закончил крайне быстро. Почему?

- Ну а что сделать?.. У России на Олимпиаде тоже был звездный состав - и что? Сколько они проиграли Канаде? В плей-офф мы проиграли "Спартаку", но я бы сказал, что это тоже хорошая команда и играли здорово. Все ждали, что мы выиграем, но... Это хоккей. Белорусы тоже шведов обыграли на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, хотя уже и билеты домой заказали.

- Тренер "Динамо" и известнейший хоккеист Андрей Хомутов сказал: "Не думаю, что Лео кого-то специально провоцирует. Он играет жестко, но не грубо. Если соперник не может сдерживать нервы, то виноват сам соперник. Я считаю, что такой игрок нужен команде, он заводит ее". Откуда пошел этот стиль игры?

- Ну... стараюсь. Когда я играл по юниорам, то мне тяжело было, и тренер сказал, чтобы я больше толкался. Я стал бороться, и он меня сразу в первую команду поднял. Отсюда все пошло. Вообще, меня три года в финской лиге называли самым грязным игроком. Ну, конечно, для меня хорошо, когда газеты обо мне пишут. Но! Может, на льду меня никто не любит, здесь, в обычной жизни, я - нормальный парень. Мне все нравится. Когда в сборную приезжаю, то все мы - друзья. Но когда против них играю, они все злятся.

- КХЛ изменил хоккеиста Лео Комарова?