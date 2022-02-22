РЕТРО-ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лео Комаров - бестия на хоккейной площадке, весельчак по жизни

РЕТРО-ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лео Комаров - бестия на хоккейной площадке, весельчак по жизниУроженец Нарвы стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии по хоккею
Cборная Финляндии по хоккею в решающем матче в день закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года обыграла сборную России со счетом 2:1. Свою роль в этом сыграл и Лео Комаров, игрок, родившийся в Нарве. "Северное побережье" вновь публикует интервью журналиста Алексея Федорова с Лео Комаровым, записанное весной 2010 года. Через год он в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира. До олимпийского золота оставалось 12 лет.