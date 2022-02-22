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РЕТРО-ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лео Комаров - бестия на хоккейной площадке, весельчак по жизни
Уроженец Нарвы стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии по хоккею

В апреле 2010 года Лев Комаров принял участие в товарищеском матче между Финляндией и Эстонией, который состоялся в Таллинне. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Cборная Финляндии по хоккею в решающем матче в день закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года обыграла сборную России со счетом 2:1. Свою роль в этом сыграл и Лео Комаров, игрок, родившийся в Нарве. "Северное побережье" вновь публикует интервью журналиста Алексея Федорова с Лео Комаровым, записанное весной 2010 года. Через год он в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира. До олимпийского золота оставалось 12 лет.

Четыре года назад Эстония узнала о Лео Комарове, которого выбрали на драфте сильнейшей хоккейной лиги мира - НХЛ. Сын известного игрока нарвского "Кренгольма" Александра Комарова, вместе с родителями он переехал в Финляндию в пятилетнем возрасте. Несмотря на то, что душой он чувствует себя скорее финном, забыть о родине не может.

В поисках информации об игроке сборной Финляндии по хоккею Лео Комарове наткнулся на выражение о нем коллеги по цеху - "рыжебородый миляга". В личной встрече, которая состоялась за пару часов до товарищеского матча сборных Эстонии и Финляндии в Таллинне в минувшую среду, убедился, что это определение как нельзя лучше подходит для хоккеиста с эстонскими корнями.

- Для вас предстоящая игра на эстонской земле - первая?

- Да, для меня это первый официальный матч в Эстонии, еще и впервые выйду на лед в Эстонии. Какие у меня эмоции? Даже не знаю. Я здесь родился, но про местный хоккей ничего не знаю.

- А как часто вообще удавалось выбираться в Эстонию после переезда?

- Ну, когда маленьким был. И прошлым летом отдыхал в Таллинне, объездил родственников. Мне очень редко удается бывать здесь, и намного больше времени я провожу в Финляндии. Хотя Эстония занимает в моей жизни очень важное место. Я все-таки тут родился, жил несколько лет, моя бабушка до сих пор живет в Нарве. В общем, родина есть родина.

- Какие-то воспоминания остались от Нарвы?

- Последний раз был лет в семь-восемь: "Макдональдс" помню - самое яркое впечатление было. Дома, дороги... Помню дом, где бабушка живет. Наверное, если бы приехал, вспомнил бы многое.

- А свою хоккейную юность помните?

- Встал на коньки уже после переезда. Потом мы переехали в деревню, где были вообще все условия для спорта: там даже специально для меня лед заливали. Потом играл в разных командах, в том числе и в "Вааса спорт" - первой финской команде моего отца. Потом был "Ässät", откуда меня взяли в молодежную сборную Финляндии. А последний финский клуб - "Pelicans".

- По словам нарвских ветеранов, ваш стиль игры чем-то напоминает стиль вашего отца. Так ли это?

- Это мой стиль, я сам его придумал. Но, конечно, когда был маленьким, мне папа очень много помогал. Раньше много тренировал - я злился, потому что он на меня кричал. Даже хотел завязать с хоккеем. Сейчас он больше меня не учит, наверное, года четыре уже.

- С отцом еще играете вместе?

- Бывают игры, в пятницу-субботу играем, когда у меня выходные. Но это просто любительские игры. Он мне пасы отдает, чтобы я забивал чаще. Он меня так типа тренирует, готовит к сборной. В принципе, ему есть еще что подсказать.

- Одним из знаменательных событий стал драфт (закрепление прав на игрока. - А.Ф.) в НХЛ. Какие тогда были чувства?

- Типа "вау!". Первое чувство - что, может, теперь в НХЛ попаду. Спустя два года пришел контракт от клуба "Toronto Maple Leafs" с маленькой суммой. Я его не подписал, а теперь и вовсе жалею, что задрафтовали, что не могу в другой клуб попасть. Сейчас в июне заканчивается время действия драфта, и у меня появляется шанс получить контракт от другого клуба.

- Желание сыграть в НХЛ остается?

- Интерес маленький есть, но все зависит от того, как будет складываться в России.

- Этот сезон вы отыграли в составе клуба КХЛ - московского "Динамо". Как восприняли переезд в Россию?

- В Россию давно хотел - попробовать, какой там класс, и очень рад, что поехал. Игроки намного техничнее, скорости выше, толкаемся меньше, хоккей интереснее. Может, это и не мой стиль, но мне понравилось. Игра в КХЛ дает мне очень многое. Рядом с большими мастерами невозможно не расти самому.

- Как Москва?..

- Великолепно, мне понравилось. Пробки только... Я жил в отдельном доме со шведами Линусом Умарком и Юханом Харью - они сейчас в НХЛ уехали. С ними было все великолепно, бильярд был. Научился играть в русский бильярд.

- Несмотря на звездный состав, "Динамо" этот сезон закончил крайне быстро. Почему?

- Ну а что сделать?.. У России на Олимпиаде тоже был звездный состав - и что? Сколько они проиграли Канаде? В плей-офф мы проиграли "Спартаку", но я бы сказал, что это тоже хорошая команда и играли здорово. Все ждали, что мы выиграем, но... Это хоккей. Белорусы тоже шведов обыграли на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, хотя уже и билеты домой заказали.

- Тренер "Динамо" и известнейший хоккеист Андрей Хомутов сказал: "Не думаю, что Лео кого-то специально провоцирует. Он играет жестко, но не грубо. Если соперник не может сдерживать нервы, то виноват сам соперник. Я считаю, что такой игрок нужен команде, он заводит ее". Откуда пошел этот стиль игры?

- Ну... стараюсь. Когда я играл по юниорам, то мне тяжело было, и тренер сказал, чтобы я больше толкался. Я стал бороться, и он меня сразу в первую команду поднял. Отсюда все пошло. Вообще, меня три года в финской лиге называли самым грязным игроком. Ну, конечно, для меня хорошо, когда газеты обо мне пишут. Но! Может, на льду меня никто не любит, здесь, в обычной жизни, я - нормальный парень. Мне все нравится. Когда в сборную приезжаю, то все мы - друзья. Но когда против них играю, они все злятся.

- КХЛ изменил хоккеиста Лео Комарова?

- Я считаю, что более лучшим хоккеистом стал. В сборной на Кубке Карьяла выступил уже увереннее. Стал себя чувствовать, шайбу держать лучше. Ребята из клуба, тот же Ваня Гудлер - великий игрок, с которым никогда не играл, сейчас также хвалят... Но и по носу могут дать за промахи.

- В свои 23 года кем себя считаете?

- Я уже считаю себя опытным - шайбы не собираю. Вообще я скромный парень, но если попросят, всегда помогу. Молодым, тому же Алексею Житнику (олимпийский чемпион 1992 года, рекордсмен среди российских защитников по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. - А.Ф.). Я вообще веселый парень. В розыгрышах в команде также поучаствовал - шнурки коньков, бывало, подрезал. Но, конечно, шутки всегда добрые.

- У многих хоккеистов любимое развлечение - рыбалка. А как у вас?

- Люблю. Знакомый дачу купил на речке, и мы туда ездим рыбу ловить. По вечерам сидим, болтаем, отдыхаем. В лодку сел, отплыл от берега, телефон выключил - спокойно все. Интересно, конечно, когда рыба клюет. Чаще всего ловим окуней.

- Чем можно объяснить успехи хоккея в Финляндии?

- Не знаю. На самом деле там не очень большие деньги платят. В принципе, на Олимпийских играх всегда третье-четвертое место занимаем, хотя выиграть тяжело: мы - маленькая страна. Думаю, потому, что у нас нет "звезд" и у нас все делают ради команды. Такой своеобразный командный дух.

- Детский хоккей также развит...

- У нас хорошие тренеры, системы, но юниоры сейчас выступают все хуже и хуже. Почему? Зимы плохие, льда нет. Мы, когда были маленькими, всегда на улице катались, а сейчас в большой город пойдешь - там лед только во дворцах, на улице нет. Я считаю, что это плохо. Конечно, государственная поддержка большая. Федерация платит, компании разные.

- Если бы была возможность сыграть за сборную Эстонии, воспользовались бы?

- Тяжело сказать. Я уже отыграл два молодежных чемпионата мира, капитаном был. Взрослый чемпионат… Я думаю, что уже духом в сборной Финляндии. Хотя, когда был маленьким, всегда болел за русских. За финнов болеть стал, только когда сам уже начал играть за юниоров. Хотя если бы кто лет пять назад предложил сыграть за Эстонию, то, может быть, подумал. Товарищеский матч? Конечно, мог бы. Почему нет?

- Осталась ли в вас частичка Нарвы?

- Всегда хотел приехать в родной город. Но времени мало. Вот сейчас, если поеду на чемпионат мира, отдохнуть смогу лишь в июне, а в июле - уже снова в Москву. Но надо все-таки в Финляндию приехать, отдохнуть. С друзьями пообщаться, тем более что их у меня очень много.

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