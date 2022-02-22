КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Лесовладелец начала выращивать знакомый с детства лекарственный гриб

Любознательность привела к нужным инструкциям

В один прекрасный день Урве обнаружила в лесу знакомый лекарственный гриб. На березе рос известный с детства черный березовый гриб, или чага. Урве и раньше знала, что из чаги готовят лечебный чай, и решила посмотреть в интернете, как же его правильно заваривать. "Нашла разные варианты", - описывает Урве. В конце концов она дошла до статей, в которых говорится о выращивании чаги: "Там приводился, наверное, какой-то фрагмент обучения или учебного дня. Тогда я и подумала, что эти знания лишними не будут".

Участие в учебном дне вдохновило на выращивание чаги

Итак, лесовод связалась с организаторами мероприятия и явилась на учебный день. Это начинание вызвало у нее интерес, и она заказала для первой посадки 800 грибных дюбелей. Прошлой осенью подкупила еще 500.

Для выращивания чаги в стволе березы просверливают 4-6 посадочных отверстий, в которые вбивают специально подготовленные в одной из известнейших грибных лабораторий Бельгии дюбели чаги.

Для выращивания чаги в стволе березы просверливают 4-6 посадочных отверстий, в которые вбивают специально подготовленные в одной из известнейших грибных лабораторий Бельгии дюбели чаги. ФОТО: Allan Leppikson / Reval foto

Новая возможность повысить ценность леса

Подобно Урве, дюбели чаги заказывали в местном эстонском предприятии - ТОО "Chaga" более полутысячи лесоводов. Лучшей частью проекта повышения ценности лесов является, однако, то, что ТОО "Chaga" обязуется скупать урожай у выращивающих чагу. Из известного в народной медицине лекарственного гриба ТОО "Chaga" производит различные поддерживающие иммунитет средства, в том числе эликсиры.

Опробованные на учебном дне эликсиры лесовладелец Урве покупает и домой, а также рекомендует их на работе клиентам.

Бесплатный учебный день в Ида-Вирумаа

26 февраля в 11 часов ТОО "Chaga" в сотрудничестве с Вирумааским лесным товариществом организует учебный день по созданию плантации чаги, или черного березового гриба.

Место проведения: Лийвакюла теэ, деревня Вайкла, Алутагузеская волость, Ида-Вирумаа. Координаты: 59°03'56.6"N 27°21'14.1"E