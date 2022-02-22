КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Лесовладелец начала выращивать знакомый с детства лекарственный гриб
Проживающая в Ида-Вирумаа Урве стала лесовладельцем благодаря отцу, добившемуся возвращения принадлежавшей деду земли, отчужденной много лет тому назад. "Тут было все: несколько гектаров полей и лугов, росли ели, сосны, березы и ольха - первых, вторых и третьих понемногу", - рассказывает Урве. Теперь она выращивает на березах своего смешанного леса еще и четвертое - лекарственный гриб под названием "чага", или, как его называют в народе "черный березовый гриб".