АФИША ⟩ Юлия Ауг станет звездой Дней петербургских театров в Нарве
В центре "Vaba Lava" в Нарве пройдет фестиваль "Дни петербургских театров". Публике будут представлены четыре современные постановки из Санкт-Петербурга.
В центре "Vaba Lava" в Нарве пройдет фестиваль "Дни петербургских театров". Публике будут представлены четыре современные постановки из Санкт-Петербурга.
Дни петербургских театров пройдут в нарвском центре "Vaba Lava" 1-2 и 4-5 марта. В каждый из четырех вечеров представят по одной постановке.
После завершения каждого представления будет вестись открытое обсуждение с участием постановщиков, актеров, критиков и зрителей.
Откроет фестивальную программу постановка "Это всё она" именитого петербургского театра "Приют комедианта". Исполнительницей одной из ролей и лицом этого спектакля стала известная российская актриса, выросшая в Нарве и тесно связанная с Нарвой поныне Юлия Ауг. Сообщается, что это ее первая за 15 лет работа на театральной сцене, поскольку Ауг чаще играет в кино.
"Это всё она" - спектакль об отчаянной попытке понять и услышать друг друга в рядовой российской семье, где после смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка, мать регистрирует фейковый аккаунт в социальной сети и начинает переписку с сыном…
Второй представленный на фестивале в Нарве спектакль по пьесе "Перемирие" от Театра на Литейном также напрямую связан с Юлией Ауг - она выступила режиссером-постановщиком.
В этой очень злободневной театральной работе человеческие отношения разворачиваются на фоне военного конфликта в Украине, в Донбассе. Героям "Перемирия" приходится смотреть в глаза своим врагам, находить в них человеческие черты, договариваться, а возможно, и мир спасать, как сказано в анонсе.
Третьей постановкой фестиваля в Нарве станет "Ёлка у Ивановых". В спектакле заняты студенты 5-го курса Российского государственного института сценических искусств, это спектакль выпускного режиссерского курса Льва Эренбурга.
"Ёлка у Ивановых" по мотивам одноименной пьесы Александра Введенского, написанной еще в 1938 году, повествует о странном убийстве накануне Рождества. В ожидании Нового года герои попадают в череду катастроф. Праздник наперекор смерти превращает дни одного семейства не то в клоунаду, не то в абсурд…
Закроет Дни петербургских театров в Нарве постановка "Мейерхольд".
Личность режиссера-новатора ХХ века Всеволода Эмильевича Мейерхольда, не укладывающаяся в привычные рамки, и его жизнь, трагически оборвавшаяся в застенках НКВД, стали толчком к созданию этого спектакля, жанр которого автор пьесы и постановщик Роман Габриа определил как нон-фикшн. "Мейерхольд" - не только размышления на вечную тему про художника и власть, но и современная интерпретация исторического сюжета, стремление найти судьбоносные рифмы между жизнью и творчеством. Как театр проникает в жизнь и как жизнь становится театром.