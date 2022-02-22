АФИША ⟩ Юлия Ауг станет звездой Дней петербургских театров в Нарве

Дни петербургских театров пройдут в нарвском центре "Vaba Lava" 1-2 и 4-5 марта. В каждый из четырех вечеров представят по одной постановке.

После завершения каждого представления будет вестись открытое обсуждение с участием постановщиков, актеров, критиков и зрителей.

Откроет фестивальную программу постановка "Это всё она" именитого петербургского театра "Приют комедианта". Исполнительницей одной из ролей и лицом этого спектакля стала известная российская актриса, выросшая в Нарве и тесно связанная с Нарвой поныне Юлия Ауг. Сообщается, что это ее первая за 15 лет работа на театральной сцене, поскольку Ауг чаще играет в кино.

"Это всё она" - спектакль об отчаянной попытке понять и услышать друг друга в рядовой российской семье, где после смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка, мать регистрирует фейковый аккаунт в социальной сети и начинает переписку с сыном…

Второй представленный на фестивале в Нарве спектакль по пьесе "Перемирие" от Театра на Литейном также напрямую связан с Юлией Ауг - она выступила режиссером-постановщиком.

В этой очень злободневной театральной работе человеческие отношения разворачиваются на фоне военного конфликта в Украине, в Донбассе. Героям "Перемирия" приходится смотреть в глаза своим врагам, находить в них человеческие черты, договариваться, а возможно, и мир спасать, как сказано в анонсе.

Третьей постановкой фестиваля в Нарве станет "Ёлка у Ивановых". В спектакле заняты студенты 5-го курса Российского государственного института сценических искусств, это спектакль выпускного режиссерского курса Льва Эренбурга.

"Ёлка у Ивановых" по мотивам одноименной пьесы Александра Введенского, написанной еще в 1938 году, повествует о странном убийстве накануне Рождества. В ожидании Нового года герои попадают в череду катастроф. Праздник наперекор смерти превращает дни одного семейства не то в клоунаду, не то в абсурд…

Закроет Дни петербургских театров в Нарве постановка "Мейерхольд".