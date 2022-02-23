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ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвиская гимназия подарила Эстонии танец

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская гимназия отметила день рождения Эстонской Республики  общешкольным танцем, который поставила учитель физкультуры Наталья Шабарчина.

По словам Натальи Шабарчиной, которая является и основательницей танцевальной студии "Dancebox", хореография танца, созданного к дню рождения Эстонской Республики, родилась за два дня. "Мне нужно было подумать о том, чтобы шаги были простыми и танец красиво смотрелся. Ученики выучили его за час". 

Песни, которые использовались в танце, она выбрала вместе с коллегами. "Эрика Праве (учитель эстонского языка и литературы. - Прим. ред.) прислала мне свой выбор, я и сама искала. Идея заключалась в том, чтобы собрать современные эстонские мелодии, которые нравятся молодежи", - сказала Шабарчина. 

На торжественной церемонии директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт сказала, что, отмечая годовщину Эстонской Республики, мы ценим нашу страну, нашу независимость и нашу свободу. "Сегодня мы все думаем о ценности нашей страны, о том, что для нас значит Эстония. Эстония - это страна, где каждый может применить свои способности и таланты для себя, своей семьи и своего общества. Эстония - безопасное место. Наши люди заботятся друг о друге и заботятся о государстве. И государство заботится о нас". 

В торжественном акте Йыхвиской гимназии помимо учеников приняли участие и малыши детского сада "Калевипоэг" - будущие гимназисты. 

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