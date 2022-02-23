ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвиская гимназия подарила Эстонии танец
Йыхвиская гимназия отметила день рождения Эстонской Республики общешкольным танцем, который поставила учитель физкультуры Наталья Шабарчина.
Йыхвиская гимназия отметила день рождения Эстонской Республики общешкольным танцем, который поставила учитель физкультуры Наталья Шабарчина.
По словам Натальи Шабарчиной, которая является и основательницей танцевальной студии "Dancebox", хореография танца, созданного к дню рождения Эстонской Республики, родилась за два дня. "Мне нужно было подумать о том, чтобы шаги были простыми и танец красиво смотрелся. Ученики выучили его за час".
Песни, которые использовались в танце, она выбрала вместе с коллегами. "Эрика Праве (учитель эстонского языка и литературы. - Прим. ред.) прислала мне свой выбор, я и сама искала. Идея заключалась в том, чтобы собрать современные эстонские мелодии, которые нравятся молодежи", - сказала Шабарчина.
На торжественной церемонии директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт сказала, что, отмечая годовщину Эстонской Республики, мы ценим нашу страну, нашу независимость и нашу свободу. "Сегодня мы все думаем о ценности нашей страны, о том, что для нас значит Эстония. Эстония - это страна, где каждый может применить свои способности и таланты для себя, своей семьи и своего общества. Эстония - безопасное место. Наши люди заботятся друг о друге и заботятся о государстве. И государство заботится о нас".
В торжественном акте Йыхвиской гимназии помимо учеников приняли участие и малыши детского сада "Калевипоэг" - будущие гимназисты.