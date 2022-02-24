Президент Алар Карис: наши мысли - с украинским народом
Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина начать военные действия на территории Украины.
Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина начать военные действия на территории Украины.
"Президент Путин снова выбрал войну. Я глубоко разочарован и потрясен. Жестокое пренебрежение, которое Москва продемонстрировала в последние часы к жизням украинцев, а также собственных граждан России, шокирует и ужасает. Наши мысли - с украинским народом", - говорится в заявлении Кариса, опубликованном в четверг канцелярией президента ЭР.
"Абсурдные предлоги российского руководства для нападения на независимую Украину лживы, ничтожны и преступны. Они представлены только для того, чтобы дать возможность президенту Путину оправдать агрессию против страны, которая никогда не угрожала России. Так Советский Союз напал на Финляндию в 1939 году, на Венгрию в 1956-м, на Чехословакию - в 1968 году. А правопреемница Советского Союза - Российская Федерация - сделала то же самое, начав в 2022 году войну против Украины. Точно так же она вторглась в Грузию в 2008 году и в предыдущий раз на Украину в 2014 году", - отметил Алар Карис.
"Теперь мы знаем, что Россия не может терпеть у себя под боком украинское государство, которое демократично, строит лучшее будущее и принадлежит Европе. Мы также знаем причину: Россия боится такой страны. Опасается самостоятельности соседей в выборе собственного пути и своих союзников. Страх — причина, по которой Россия решила в пользу новой войны и напала на Украину", - подчеркнул президент Эстонии.
"Сегодня я хочу обратиться к эстонскому народу, к украинскому народу и к русскому народу.
"Дорогие друзья на Украине. Как сказал ваш президент Владимир Зеленский, в 21-м веке больше нет "чужой" войны. Новое нападение России на Украину - это объявление войны демократическому миру и порядку безопасности в его нынешнем виде. Защищая свою свободу и независимость от агрессора, Украина сражается за всю Европу. Вы не одиноки. Мы поможем вам всеми возможными способами, наша цель - остановить агрессора и заставить его отступить. Мы с тобой, Украина. И как вы не сдадитесь и не позволите сломить свою силу воли, так и мы не сдадимся", - добавил Алар Карис.
"Думая о русском народе, я испытываю грусть и сострадание. Война против Украины, инициированная российским руководством, приносит боль и печаль во многие российские дома от Дальнего Востока до Калининграда. Я уверен, что вы не хотели этой войны, но, к сожалению, думая о возможных жертвах, это не утешение. Как глава эстонского государства, заверяю вас, что ни Эстония, ни любой другой сосед России не представляет для нее угрозы, но желает дружественных отношений с вами. Мне очень жаль, что российские лидеры не разделяют этого простого желания", - сказал президент Эстонии.
"Теперь, когда маски сняты, реакция демократических стран может быть единой и сплоченной: остановить Россию. Это означает дальнейшие сильные санкции - экономические и политические - против агрессора, а также всевозможную помощь и поддержку Украине. Включая предложение более четкой перспективы для ее евроатлантической интеграции.
Я не сомневаюсь, что решение России сделать выбор в пользу войны усилит чувство единства среди Европейского союза и стран-членов НАТО, и что мы будем действовать сообща, сплоченно и скоординированно", - заключил Алар Карис.