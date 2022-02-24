Президент Алар Карис: наши мысли - с украинским народом

"Абсурдные предлоги российского руководства для нападения на независимую Украину лживы, ничтожны и преступны. Они представлены только для того, чтобы дать возможность президенту Путину оправдать агрессию против страны, которая никогда не угрожала России. Так Советский Союз напал на Финляндию в 1939 году, на Венгрию в 1956-м, на Чехословакию - в 1968 году. А правопреемница Советского Союза - Российская Федерация - сделала то же самое, начав в 2022 году войну против Украины. Точно так же она вторглась в Грузию в 2008 году и в предыдущий раз на Украину в 2014 году", - отметил Алар Карис.

"Теперь мы знаем, что Россия не может терпеть у себя под боком украинское государство, которое демократично, строит лучшее будущее и принадлежит Европе. Мы также знаем причину: Россия боится такой страны. Опасается самостоятельности соседей в выборе собственного пути и своих союзников. Страх — причина, по которой Россия решила в пользу новой войны и напала на Украину", - подчеркнул президент Эстонии.

"Сегодня я хочу обратиться к эстонскому народу, к украинскому народу и к русскому народу.

Дорогой эстонский народ. Я знаю, что многие из вас сейчас с тревогой спрашивают - могут ли подобные события произойти и в Эстонии? Это беспокойство или даже страх понятны, но ответ на поставленный таким образом вопрос - "нет". Эстония является членом НАТО и Европейского союза, мы - полноправный член евроатлантической семьи. У нас есть сильные и сплоченные союзники. Эстонское государство и национальная оборона Эстонии сильны. То, что происходит в Украине, нас беспокоит, но военной угрозы для Эстонии нет. Однако мы должны быть готовы, например, к кибератакам, а также к прибытию и приему военных беженцев", - сказал Карис.

"Дорогие друзья на Украине. Как сказал ваш президент Владимир Зеленский, в 21-м веке больше нет "чужой" войны. Новое нападение России на Украину - это объявление войны демократическому миру и порядку безопасности в его нынешнем виде. Защищая свою свободу и независимость от агрессора, Украина сражается за всю Европу. Вы не одиноки. Мы поможем вам всеми возможными способами, наша цель - остановить агрессора и заставить его отступить. Мы с тобой, Украина. И как вы не сдадитесь и не позволите сломить свою силу воли, так и мы не сдадимся", - добавил Алар Карис.

"Думая о русском народе, я испытываю грусть и сострадание. Война против Украины, инициированная российским руководством, приносит боль и печаль во многие российские дома от Дальнего Востока до Калининграда. Я уверен, что вы не хотели этой войны, но, к сожалению, думая о возможных жертвах, это не утешение. Как глава эстонского государства, заверяю вас, что ни Эстония, ни любой другой сосед России не представляет для нее угрозы, но желает дружественных отношений с вами. Мне очень жаль, что российские лидеры не разделяют этого простого желания", - сказал президент Эстонии.

"Теперь, когда маски сняты, реакция демократических стран может быть единой и сплоченной: остановить Россию. Это означает дальнейшие сильные санкции - экономические и политические - против агрессора, а также всевозможную помощь и поддержку Украине. Включая предложение более четкой перспективы для ее евроатлантической интеграции.

Я не сомневаюсь, что решение России сделать выбор в пользу войны усилит чувство единства среди Европейского союза и стран-членов НАТО, и что мы будем действовать сообща, сплоченно и скоординированно", - заключил Алар Карис.