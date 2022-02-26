ОПРОС ⟩ Как остановить Россию?

Павел МАХНОВ, пенсионер:
- Россию может остановить только она сама, а не кто-то извне. Какой народ, такие и правители. Народ этого государства должен сам хотеть, чтобы государство изменило курс. Внешнее давление скорее вызовет сопротивление.
Евгений СМИРНОВ, пенсионер:
- Европа сама должна отступить, а не постоянно притеснять Россию, как происходит уже много лет. Всякие санкции и противодействие. В результате расширения НАТО ЕС окружил Россию, и она просто защищается.
Мати РАМПЕ, рабочий:
- Трудно понять, как можно быть настолько бессердечным, чтобы спокойно смотреть, как матери оплакивают детей, погибших на войне. Санкции должны быть во всех случаях настолько жесткими и едиными, чтобы это бряцание оружием обернулось против того, кто им бряцает.
Арго КЕЭРМЕ, микропредприниматель:
- Мы, простые люди, можем разве что завалить почтовые ящики российских чиновников картинками с котятами. Или помахать фонариками у окна. Ставки в этой игре намного выше понимания простых людей.
Яак ЭЭЛМЕТС, работающий пенсионер:
- Прежде всего нам надо сохранять спокойствие, молитва тоже не повредит. А во-вторых, надо намекнуть США, что сегодня не стоит никоим образом помогать России и поддерживать ее, как было 80 лет назад. Большие властители нередко одной рукой отнимают, а другой дают, и создается впечатление, что осуждают не так уж сильно.