ОПРОС ⟩ Как остановить Россию?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Павел МАХНОВ, пенсионер:

- Россию может остановить только она сама, а не кто-то извне. Какой народ, такие и правители. Народ этого государства должен сам хотеть, чтобы государство изменило курс. Внешнее давление скорее вызовет сопротивление.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Евгений СМИРНОВ, пенсионер:

- Европа сама должна отступить, а не постоянно притеснять Россию, как происходит уже много лет. Всякие санкции и противодействие. В результате расширения НАТО ЕС окружил Россию, и она просто защищается.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мати РАМПЕ, рабочий:

- Трудно понять, как можно быть настолько бессердечным, чтобы спокойно смотреть, как матери оплакивают детей, погибших на войне. Санкции должны быть во всех случаях настолько жесткими и едиными, чтобы это бряцание оружием обернулось против того, кто им бряцает.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Арго КЕЭРМЕ, микропредприниматель:

- Мы, простые люди, можем разве что завалить почтовые ящики российских чиновников картинками с котятами. Или помахать фонариками у окна. Ставки в этой игре намного выше понимания простых людей.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Яак ЭЭЛМЕТС, работающий пенсионер: