ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Валло Реймаа: сегодня тот день, когда мы понимаем, зачем нужны памятники

- Сегодня снова тот день, когда мы понимаем, зачем здесь стоит этот памятник Освободительной войны. Он стоит именно для того, чтобы мы не забывали, что наше государство существует до тех пор, пока сохраняется наш патриотизм, - сказал Реймаа на церемонии, проведенной у памятника павшим в Освободительной войне в Йыхви.

Он добавил, что сейчас в Эстонии особенно важно умение быть вместе. "Если мы сможем быть одним эстонским народом, единой общиной своего государства, то новые памятники не понадобятся. Тогда мы устоим", - сказал он.

По словам пастора Йыхвиского прихода святого Михаила Пеэтера Калдура, память людей нередко оказывается короткой. "Как ни грустно это говорить, но когда насилие применяет не народ, который в основном разумный, но часто позволяет своим руководителям - я назову по имени: Владимиру Путину - себя одурачить, то это означает, что от насилия страдает не только народ Украины, и не только народ России, которому неизбежно придется пожинать плоды избрания этого человека, - страдают все народы", - сказал он.

По словам Калдура, в день 104-летия Эстонской Республики у нас, с одной стороны, есть основание поблагодарить Бога за то, что у нас есть свобода и мы свободны думать и говорить то, что считаем нужным. "Но это одновременно и напоминание, что жертвы павших 104 года назад не были напрасными. Память о них хранит не только этот монумент, но и наши сердца", - сказал он.