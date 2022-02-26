Сб, 26.02.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Алена Суржикова: Поможем Украине делом

Алена Суржикова. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Меня тревожит война, идущая в Украине. Моего дядю убили в городе Щастя в 2015 году. Он был украинским солдатом-добровольцем, ему было 49 лет.

Я ничем не могу заниматься. Второй день только плачу. Мои родственники проживают в разных уголках Украины. Сколько еще похоронок нам предстоит получить? Все мужчины должны идти воевать.

В четверг мы несколько раз звонили родственникам, так как автобусное и авиационное сообщение остановлено, как внутри страны, так и за пределы Украины особо не выехать.

Цвета украинского флага, которые мы добавим к своим фото, не помогут. Поддержите поступками. 1. Переведите деньги: https://www.ukrainaheaks.ee/. 2. Помогите беженцам вокруг себя.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back