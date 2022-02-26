Алена Суржикова: Поможем Украине делом
Меня тревожит война, идущая в Украине. Моего дядю убили в городе Щастя в 2015 году. Он был украинским солдатом-добровольцем, ему было 49 лет.
Меня тревожит война, идущая в Украине. Моего дядю убили в городе Щастя в 2015 году. Он был украинским солдатом-добровольцем, ему было 49 лет.
Я ничем не могу заниматься. Второй день только плачу. Мои родственники проживают в разных уголках Украины. Сколько еще похоронок нам предстоит получить? Все мужчины должны идти воевать.
В четверг мы несколько раз звонили родственникам, так как автобусное и авиационное сообщение остановлено, как внутри страны, так и за пределы Украины особо не выехать.
Цвета украинского флага, которые мы добавим к своим фото, не помогут. Поддержите поступками. 1. Переведите деньги: https://www.ukrainaheaks.ee/. 2. Помогите беженцам вокруг себя.