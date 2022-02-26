Алена Суржикова: Поможем Украине делом

Я ничем не могу заниматься. Второй день только плачу. Мои родственники проживают в разных уголках Украины. Сколько еще похоронок нам предстоит получить? Все мужчины должны идти воевать.

В четверг мы несколько раз звонили родственникам, так как автобусное и авиационное сообщение остановлено, как внутри страны, так и за пределы Украины особо не выехать.