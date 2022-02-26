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ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ Ида-вируские украинцы: это война на уничтожение Украины

Первая антироссийская демонстрация прошла в четверг перед посольством России в Таллинне. Сегодня пикет состоится также у российского консульства в Нарве. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Руководители украинских землячеств в Ида-Вирумаа считают, что агрессия России против Украины - это война, цель которой - уничтожить украинское государство.

- Это ужасно, в 21-м веке убивают людей, - сказала председатель кохтла-ярвеского украинского землячества "Два кольори" и директор музея украинской культуры в Кохтла-Ярве Татьяна Ивушкина. В пятницу утром ее живущая в Киеве подруга написала, что видела на улице танки, но не знает, были ли они российскими или украинскими. "Она сообщила, что сидит с дочкой в бомбоубежище, сын пошел на войну… Это ужасно", - сказала Ивушкина. 

В Нарве пройдет демонстрация

В субботу в десять часов утра перед консульством России в Нарве планируется организовать демонстрацию, на которой выразят протест против вторжения российских войск в Украину и потребуют прекращения войны.

Россия хочет уничтожить Украину

Ивушкина слушает одну украинскую радиостанцию, но пока там транслируются только музыка и рекомендации, как вести себя в ситуации войны, потому что работники радиостанции тоже в убежище.

Причина нападения путинской России на Украину Ивушкиной ясна: "Россия и Путин хотят уничтожить Украину - все это длится уже несколько веков".

Ей трудно предположить, чем закончится эта война, но она слышала разные мнения: начиная с того, что начинается третья мировая война, вплоть до того, что это начало конца России.

У члена правления силламяэского украинского землячества "Водограй" Ларисы Житник есть близкие почти во всех крупных городах Украины. В ночь на пятницу она не спала, потому что постоянно общалась с подругой, которая той ночью была на работе в районе тяжелых боев.

Люди боятся за близких

- Да, это война. Хотя война в Украине идет уже восемь лет, - сказала она. Общаясь со знакомыми и родственниками в Украине, Лариса чувствовала, что паники люди не испытывают, но боятся за детей и близких.

Она не смогла точно сказать, какова отдаленная цель России. "Наверное, опять хотят забрать какой-то кусок. Они были уверены, что смогут занять Киев за два часа, но им это не удалось".

Руководитель Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар сравнил нападение России 24 февраля с нападением нацистов на СССР, которое тоже началось ранним утром. "Сейчас в центре Европы летают баллистические ракеты, и мы не понимаем, почему мир молчит, - сказал он, добавив, что речь идет о геноциде украинского народа. - Это европейский народ, который очень многое дал Европе".

Он привел в качестве примера обстрел российскими ракетами острова Змеиный - в результате атаки был уничтожен украинский пограничный кордон и погибли 13 украинских бойцов, которые отказались сдаваться.

На вопрос, как страны мира могут дополнительно поддержать Украину в сложившейся ситуации, Паламар ответил, что если бы Европа и НАТО закрыли воздушное пространство, это дало бы украинским войскам возможность выдавить россиян из страны и "превратить их в удобрение в наших садах".

Паламар добавил, что с начала вторжения России ассоциация получила звонки и письма поддержки от тысяч жителей Эстонии. "К нам обращаются как эстоно-, так и русскоговорящие жители, которые выражают поддержку и предлагают помощь. Мы очень благодарны народу Эстонии за это".

По словам Паламара, местная украинская община готовится к приему украинских беженцев, и уже в четверг в Эстонии были приняты первые 50 украинцев. 

Не видя беженцев, Нарва не форсирует эту тему

Мэр приграничной Нарвы Катри Райк отметила, что поскольку прямо сейчас никто здесь не наблюдает передвижений беженцев, решения о помощи лучше принимать без излишней спешки. Только в середине следующей недели Нарвская городская кризисная комиссия обсудит, какую помощь сможет оказать приграничный город, а также с какими сложностями он сам может столкнуться.

Нынче в пятницу мэр Нарвы предварительно обсуждала эту тему как с руководителем Идаской префектуры полиции и погранохраны Тарво Круупом, так и с представителем украинского землячества Нарвы.

Также в пятницу во второй половине дня должна была собраться Вируская региональная кризисная комиссия. Никаких конкретных решений от нее пока не ждут.

- Моя личная точка зрения такова, что Нарва, как и другие города Эстонии, должна принимать беженцев, когда это будет нужно, - сказала Райк. - Разумеется, мы должны быть готовы, - добавила она.

Пока же Райк призналась, что еще не может сказать, как конкретно могла бы помогать Нарва, какое временное жилье предоставит вынужденным беженцам. "Может, спортивные залы в школах, может быть, и здание (общежитие) Академии внутренних дел в Нарве".

В Нарвской больнице из 700 работников девять - приглашенные из Украины врачи. Представитель медучреждения Евгения Парв рассказала "Северному побережью", что вопрос о помощи возможным украинским беженцам в стенах больницы пока не поднимается.

- Это тема обсуждений скорее на кухнях, а не на работе, - отметила Парв, напомнив, что на сегодня самый актуальный для больницы вопрос - разумеется, о помощи ковидным пациентам.

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