ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ Ида-вируские украинцы: это война на уничтожение Украины
Руководители украинских землячеств в Ида-Вирумаа считают, что агрессия России против Украины - это война, цель которой - уничтожить украинское государство.
Руководители украинских землячеств в Ида-Вирумаа считают, что агрессия России против Украины - это война, цель которой - уничтожить украинское государство.
- Это ужасно, в 21-м веке убивают людей, - сказала председатель кохтла-ярвеского украинского землячества "Два кольори" и директор музея украинской культуры в Кохтла-Ярве Татьяна Ивушкина. В пятницу утром ее живущая в Киеве подруга написала, что видела на улице танки, но не знает, были ли они российскими или украинскими. "Она сообщила, что сидит с дочкой в бомбоубежище, сын пошел на войну… Это ужасно", - сказала Ивушкина.
В субботу в десять часов утра перед консульством России в Нарве планируется организовать демонстрацию, на которой выразят протест против вторжения российских войск в Украину и потребуют прекращения войны.
Ивушкина слушает одну украинскую радиостанцию, но пока там транслируются только музыка и рекомендации, как вести себя в ситуации войны, потому что работники радиостанции тоже в убежище.
Причина нападения путинской России на Украину Ивушкиной ясна: "Россия и Путин хотят уничтожить Украину - все это длится уже несколько веков".
Ей трудно предположить, чем закончится эта война, но она слышала разные мнения: начиная с того, что начинается третья мировая война, вплоть до того, что это начало конца России.
У члена правления силламяэского украинского землячества "Водограй" Ларисы Житник есть близкие почти во всех крупных городах Украины. В ночь на пятницу она не спала, потому что постоянно общалась с подругой, которая той ночью была на работе в районе тяжелых боев.
- Да, это война. Хотя война в Украине идет уже восемь лет, - сказала она. Общаясь со знакомыми и родственниками в Украине, Лариса чувствовала, что паники люди не испытывают, но боятся за детей и близких.
Она не смогла точно сказать, какова отдаленная цель России. "Наверное, опять хотят забрать какой-то кусок. Они были уверены, что смогут занять Киев за два часа, но им это не удалось".
Руководитель Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар сравнил нападение России 24 февраля с нападением нацистов на СССР, которое тоже началось ранним утром. "Сейчас в центре Европы летают баллистические ракеты, и мы не понимаем, почему мир молчит, - сказал он, добавив, что речь идет о геноциде украинского народа. - Это европейский народ, который очень многое дал Европе".
Он привел в качестве примера обстрел российскими ракетами острова Змеиный - в результате атаки был уничтожен украинский пограничный кордон и погибли 13 украинских бойцов, которые отказались сдаваться.
На вопрос, как страны мира могут дополнительно поддержать Украину в сложившейся ситуации, Паламар ответил, что если бы Европа и НАТО закрыли воздушное пространство, это дало бы украинским войскам возможность выдавить россиян из страны и "превратить их в удобрение в наших садах".
Паламар добавил, что с начала вторжения России ассоциация получила звонки и письма поддержки от тысяч жителей Эстонии. "К нам обращаются как эстоно-, так и русскоговорящие жители, которые выражают поддержку и предлагают помощь. Мы очень благодарны народу Эстонии за это".
По словам Паламара, местная украинская община готовится к приему украинских беженцев, и уже в четверг в Эстонии были приняты первые 50 украинцев.
Мэр приграничной Нарвы Катри Райк отметила, что поскольку прямо сейчас никто здесь не наблюдает передвижений беженцев, решения о помощи лучше принимать без излишней спешки. Только в середине следующей недели Нарвская городская кризисная комиссия обсудит, какую помощь сможет оказать приграничный город, а также с какими сложностями он сам может столкнуться.
Нынче в пятницу мэр Нарвы предварительно обсуждала эту тему как с руководителем Идаской префектуры полиции и погранохраны Тарво Круупом, так и с представителем украинского землячества Нарвы.
Также в пятницу во второй половине дня должна была собраться Вируская региональная кризисная комиссия. Никаких конкретных решений от нее пока не ждут.
- Моя личная точка зрения такова, что Нарва, как и другие города Эстонии, должна принимать беженцев, когда это будет нужно, - сказала Райк. - Разумеется, мы должны быть готовы, - добавила она.
Пока же Райк призналась, что еще не может сказать, как конкретно могла бы помогать Нарва, какое временное жилье предоставит вынужденным беженцам. "Может, спортивные залы в школах, может быть, и здание (общежитие) Академии внутренних дел в Нарве".
В Нарвской больнице из 700 работников девять - приглашенные из Украины врачи. Представитель медучреждения Евгения Парв рассказала "Северному побережью", что вопрос о помощи возможным украинским беженцам в стенах больницы пока не поднимается.
- Это тема обсуждений скорее на кухнях, а не на работе, - отметила Парв, напомнив, что на сегодня самый актуальный для больницы вопрос - разумеется, о помощи ковидным пациентам.