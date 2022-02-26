ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ Ида-вируские украинцы: это война на уничтожение Украины

- Это ужасно, в 21-м веке убивают людей, - сказала председатель кохтла-ярвеского украинского землячества "Два кольори" и директор музея украинской культуры в Кохтла-Ярве Татьяна Ивушкина. В пятницу утром ее живущая в Киеве подруга написала, что видела на улице танки, но не знает, были ли они российскими или украинскими. "Она сообщила, что сидит с дочкой в бомбоубежище, сын пошел на войну… Это ужасно", - сказала Ивушкина.

В Нарве пройдет демонстрация В субботу в десять часов утра перед консульством России в Нарве планируется организовать демонстрацию, на которой выразят протест против вторжения российских войск в Украину и потребуют прекращения войны.

Россия хочет уничтожить Украину

Ивушкина слушает одну украинскую радиостанцию, но пока там транслируются только музыка и рекомендации, как вести себя в ситуации войны, потому что работники радиостанции тоже в убежище.

Причина нападения путинской России на Украину Ивушкиной ясна: "Россия и Путин хотят уничтожить Украину - все это длится уже несколько веков".

Ей трудно предположить, чем закончится эта война, но она слышала разные мнения: начиная с того, что начинается третья мировая война, вплоть до того, что это начало конца России.

У члена правления силламяэского украинского землячества "Водограй" Ларисы Житник есть близкие почти во всех крупных городах Украины. В ночь на пятницу она не спала, потому что постоянно общалась с подругой, которая той ночью была на работе в районе тяжелых боев.

Люди боятся за близких

- Да, это война. Хотя война в Украине идет уже восемь лет, - сказала она. Общаясь со знакомыми и родственниками в Украине, Лариса чувствовала, что паники люди не испытывают, но боятся за детей и близких.

Она не смогла точно сказать, какова отдаленная цель России. "Наверное, опять хотят забрать какой-то кусок. Они были уверены, что смогут занять Киев за два часа, но им это не удалось".

Руководитель Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар сравнил нападение России 24 февраля с нападением нацистов на СССР, которое тоже началось ранним утром. "Сейчас в центре Европы летают баллистические ракеты, и мы не понимаем, почему мир молчит, - сказал он, добавив, что речь идет о геноциде украинского народа. - Это европейский народ, который очень многое дал Европе".

Он привел в качестве примера обстрел российскими ракетами острова Змеиный - в результате атаки был уничтожен украинский пограничный кордон и погибли 13 украинских бойцов, которые отказались сдаваться.

На вопрос, как страны мира могут дополнительно поддержать Украину в сложившейся ситуации, Паламар ответил, что если бы Европа и НАТО закрыли воздушное пространство, это дало бы украинским войскам возможность выдавить россиян из страны и "превратить их в удобрение в наших садах".