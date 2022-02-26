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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ К жестокой матери вызвали полицию
23-24 февраля 2022 г.

Полиция ФОТО: Arvo Meeks

В полицию поступила информация о том, что 24 февраля в квартире на улице Кеск в Силламяэ 30-летняя женщина избила свою несовершеннолетнюю дочь.

Из магазина украли спиртное

23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в магазине в Силламяэ разбито окно и из магазина украдены спиртные напитки. Первоначальный ущерб составляет 211 евро. Подробности дела выясняются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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