ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Надежда на смелость и решимость россиян
В остановке начатой Кремлем войны играют важную роль как сопротивление украинского народа, так и решительные действия стран Запада, но очень важны также смелость и решимость самих россиян.
В остановке начатой Кремлем войны играют важную роль как сопротивление украинского народа, так и решительные действия стран Запада, но очень важны также смелость и решимость самих россиян.
Развязанная Путиным преступная война не имеет никаких разумных обоснований. Она разрушает соседнюю страну, в которой живет братский народ. Она разрушает и саму Россию и не принесет никому ничего хорошего. Как написал в четверг известный российский тележурналист Леонид Парфенов: "Как уже не раз бывало, по итогу больше всего горя достанется России".
Обращения российских деятелей культуры, учителей, журналистов и представителей других профессий, протестные акции в городах показывают, насколько им противна эта кровавая авантюра. Они выступают, зная, что рискуют стать жертвами российской системы власти, все больше обретающей черты сталинского режима. Кто-то лишится жизни, кто-то окажется в тюрьме или просто подвергнется притеснению и попадет в опалу. Действия главы государства вызывают у этих людей и горечь, и чувство стыда. Путинская авантюра и он сам вместе со своим окружением тем быстрее зайдут в тупик, чем масштабнее станет протест в России. Одной пропагандой его уже не подавить.
Для всего мира важно, чтобы вдобавок к участникам публичных протестов хватило решимости противостоять этому безумию и у честных, уважающих свою страну российских офицеров. Они стали бы героями новой, лучшей России, потому что предотвратили бы появление огромного количества жертв, число которых в случае продолжения путинского сценария будет только расти.