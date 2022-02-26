ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Надежда на смелость и решимость россиян

Развязанная Путиным преступная война не имеет никаких разумных обоснований. Она разрушает соседнюю страну, в которой живет братский народ. Она разрушает и саму Россию и не принесет никому ничего хорошего. Как написал в четверг известный российский тележурналист Леонид Парфенов: "Как уже не раз бывало, по итогу больше всего горя достанется России".

Обращения российских деятелей культуры, учителей, журналистов и представителей других профессий, протестные акции в городах показывают, насколько им противна эта кровавая авантюра. Они выступают, зная, что рискуют стать жертвами российской системы власти, все больше обретающей черты сталинского режима. Кто-то лишится жизни, кто-то окажется в тюрьме или просто подвергнется притеснению и попадет в опалу. Действия главы государства вызывают у этих людей и горечь, и чувство стыда. Путинская авантюра и он сам вместе со своим окружением тем быстрее зайдут в тупик, чем масштабнее станет протест в России. Одной пропагандой его уже не подавить.