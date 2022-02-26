Акция солидарности с Украиной и против войны прошла 26 февраля у здания генерального консульства Российской Федерации в Нарве.

Акция солидарности с Украиной и против войны прошла 26 февраля у здания генерального консульства Российской Федерации в Нарве. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Организатор акции в Нарве: "Эта война может прийти и в Эстонию, если мы не будем сопротивляться"

Плачущая молодая женщина с украинской национальной символикой в руках и на одежде, стоявшая у закрытых стальных ворот российского консульства, была горьким символом антивоенной акции в Нарве.

На акции в поддержку Украины, воюющей с российской армией, 26 февраля собралось порядка сотни человек. Местом проведения была выбрана территория перед генеральным консульством Российской Федерации в Нарве. Преобладали антивоенные плакаты и лозунги.

Кроме выкрикивания лозунгов и скандирования, также звучали песни на украинском и русском языках. Не в силах справиться с эмоциями, люди плакали и обнимались, оказывая друг другу посильную поддержку.

По признанию организатора из украинского землячества Сергея Цветкова, он не предполагал, что соберется так много людей, «потому что украинцев в Нарве не очень много».

«Но большая часть пришедших людей - не украинцы, что очень хорошо и приятно, — отмечает Цветков. - Люди разных национальностей, разных культур, в том числе эстонцы. Все они поддерживают мир, поддерживают Украину, понимая, что эта война может прийти и в Эстонию, если мы не будем сопротивляться».

Сергей Цветков во время акции солидарности с Украиной и против войны 26 февраля у здания генерального консульства Российской Федерации в Нарве. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Интернет дает живой доступ к страданиям от войны

Лариса Житник из силламяэского украинского землячества «Водограй» сама родом из Украины. Проживая в Эстонии, женщина переносит ужасы войны вместе со своими украинскими родственниками и друзьями. Даже время в укрытиях они проводят вместе, благодаря современным средствам связи. Лариса рассказывает об этом так убедительно, эмоционально, будто она вживую проводит сутки напролет под обстрелами и налетами.

«Вчера полночи я просидела в подвале в районе Белгород-Днестровского, поддерживая своих. А в прошлую ночь была на морском вокзале в моем родном Измаиле, потому что там недалеко остров Змеиный. У нас все время включена онлайн-связь, ведь им там очень нужна наша поддержка, нужно видеть, что мы рядом. Мы вместе с ними все время - разговариваем и поддерживаем, они нам рассказывают, что и как происходит», — поделилась Лариса.

Лариса Житник из силламяэского украинского землячества "Водограй"- ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Из первых рук Житник знает, что Украина защищается. Все организовано. Нет паники. Мирное население в основном в укрытиях. Собеседница уверена: благодаря правильным, скоординированным действиям, благодаря организованной самообороне городов Украины ее граждане способны продержаться и выстоять.

«Украинское общество на сегодня едино как никогда. Да, у многих нет сейчас крыши над головой и прочего, но мы решим это, нет ничего нерешаемого. Будет снова мир на нашей земле. За нами правда и с нами бог», — уверена землячка из Силламяэ.

Вопреки тем, кто поддерживает войну

Нарвская школьная учительница Алёна Кордончук желает продемонстрировать всем, что есть в Нарве люди, не одобряющие происходящие в Украине события и не закрывающие глаза на это:

«Меня порадовало, что здесь так много людей. Мы должны показать, что происходящее там - ненормально. Увы, среди нас, нарвитян, есть считающие, что это нормально, что так и должно быть, но мы должны доказывать, что быть так не должно. Я - за мир!» - восклицает Кордончук.

Алёна Кордончук. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дети в школе в последние дни не казались Алёне Кордончук такими восторженными и расслабленными, как прежде. Они, разумеется, знают о событиях в Украине.

«Я своему шестому классу ничего не говорю про войну. Но сказала им так: ребята, давайте ценить, что у нас есть - голубое небо над головой, наших любящих мам и пап, дорогие наши семьи и друзей, потому что мы не знаем, сколько это все будет длиться. Надо радоваться сегодняшнему дню. Такой посыл я дала детям, а они все понимают, дети очень умные сейчас», — говорит учительница.

Обсуждают войну и учителя между собой, но Кордончук тактично не транслирует разговоры коллег. Она только напомнила: «В школе работают люди с разными взглядами».

Очень важна любая поддержка

Нарвский городской художник Денис Полубояров, будучи на акции, высказал сомнение, что подобные мероприятия оказывают серьезную политическую помощь воюющей Украине: «Но для самосознания человека, наверное, это очень важно».

«А как по-другому можно сейчас поддержать людей, которые страдают?» - задается художник простым вопросом.

Юная нарвитянка Эва Леннук спела под гитару несколько песен у стен российского генконсульства. Имеющая прямую родовую связь с Украиной, Эва решительно уверена в важности всевозможных выступлений людей, находящихся в разных точках мира. «Если мы думаем одинаково, если транслируем мысли, которые сходятся в принципиальных точках, тогда каждый митинг, каждая акция, каждый пост в "Фейсбуке", каждый перечисленный евро помощи - это все камушки против потока реки продолжительного насилия со стороны правительства России и президента Путина лично», - образно рассудила девушка.

Эва Леннук. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

«Поддержку нельзя есть и из нее нельзя стрелять, но она поддерживает внутренний стержень, внутреннее желание что-то делать», - высказалась Эва Леннук.