ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Lidl" открывает двери после нескольких лет подготовки

В предстоящий четверг, 3 марта, в восемь утра откроют двери одновременно восемь супермаркетов "Lidl" в крупных центрах Эстонии - пять в Таллинне и по одному в Тарту, Пярну и Нарве.

"Lidl" является одной из ведущих в Европе торговых сетей, предлагающих продукты питания. Первые восемь супермаркетов станут основой для дальнейшей экспансии в Эстонии.

- Открытие магазинов "Lidl" знаменует собой важную веху в нашей миссии - предлагать своим клиентам в Эстонии товары высокого качества по лучшим ценам, - комментирует председатель правления ТОО "Lidl Eesti" Якоб Йозефссон. - Мы создали в Эстонии уже более тысячи новых, стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Я очень горд всей командой "Lidl Eesti" и хочу поблагодарить всех коллег, кто усердно работали во имя того, чтобы этот день настал. Теперь мы ждем в наших современных магазинах всех клиентов, чтобы помочь им экономить на своих повседневных покупках.

Как зявляют в торговой сети, новые магазины "Lidl" построены с учетом экологических требований, все здания имеют международный сертификат строительства EDGE. Здания энергоэффективны и используют только "зеленую" энергию.

Супермаркеты имеют просторные торговые залы с высокими потолками и широкими проходами. До всех магазинов "Lidl" легко добраться на общественном транспорте, велосипеде или автомобиле.

На период открытия магазинов "Lidl" ограничит количество покупателей в торговом зале числом 200, и входить можно будет только с покупательскими тележками.

ТОО "Lidl Eesti" в течение нескольких лет инвестировало в Эстонии более 80 миллионов евро, приобрело участки недвижимости, создало более тысячи рабочих мест. Набор такого количества хорошо оплачиваемых работников в 2021 году спровоцировал рост зарплат в секторе розничной торговли в Эстонии.

Вообще, о плане "Lidl" открыть магазины в Эстонии стало известно еще в 2016 году. Тогда были приобретены объекты недвижимости, включая большой пустырь в центре Нарвы.

В Нарве большое здание для супермаркета "Lidl" начали возводить в феврале 2020 года. Этому предшествовало непростое согласование с Нарвской горуправой оригинального архитектурного проекта. В декабре того же года здание было достроено, а в феврале 2021-го оно получило разрешение на эксплуатацию. Затем еще год здание стояло готовым, в нем велись всевозможные подготовительные работы.

Дата открытия эстонских супермаркетов "Lidl" держалась в секрете вплоть до 27 февраля нынешнего года.

В Ида-Вирумаа, насколько известно, планируются еще супермаркеты "Lidl" в Йыхви и второй в Нарве.

Сеть "Lidl" является частью концерна розничной торговли "Schwarz", главная контора которого находится в немецком Неккарзульме. Его оборот в 2020 году составил 125,3 миллиарда евро.