ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ Народ России требует от Путина прекратить войну
Тысячи известных людей России за последние дни выступили с публичными обращениями к президенту своего государства Владимиру Путину с требованием прекратить войну на Украине.
Тысячи известных людей России за последние дни выступили с публичными обращениями к президенту своего государства Владимиру Путину с требованием прекратить войну на Украине.
- Сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или, Боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому, что по-настоящему болит.
Разве возможно насилием принести мир? Насилие порождает насилие. Разве можно в 21-м веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами время, решать подобные проблемы "военными операциями" против братского народа. Ведь почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это совершено невозможно было представить. Что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах будут потерянно спрашивать "почему?", а мы что-то мямлить нечленораздельное в ответ. Нас сейчас всех без исключения это затрагивает, ибо проклятья, ненависть, обвинения, которыми заволокло наше пространство, идущие от нас самих, это то, что порождает любая война.
- Спецоперация российских властей по так называемой "демилитаризации и денацификации" Украины в разгаре. Уже много жертв и разрушений, но мы еще толком не знаем, чем она завершится. И не произойдет ли критическая для мира эскалация военных действий. Но другая спецоперация - по нанесению теми же российскими властями непоправимого ущерба коренным интересам нашей страны и нашего народа - уже проведена.
Это совсем не те, по сегодняшним меркам игрушечные, антисанкции, которыми Кремль огрызался на "крымские" и "донбасские" санкции Запада (в свою очередь, осложнившие, но не перекроившие драматическим образом нашу жизнь). Сейчас совсем другое. Решение о "демилитаризации Украины" - это суицидный самострел.
Мои коллеги и я уверены, разрушительность для страны - по долгосрочному ущербу международным позициям России, по глубине и длительности ее пагубных последствий для всей нашей жизни - можно сравнивать лишь с вторжением СССР в Чехословакию 1968 года или с "оказанием интернациональной помощи" Афганистану, начавшимся в декабре 1979 года. Но степень встроенности России и ее граждан в глобальный мир несравнимо выше, чем в 20-м веке.
К прекращению военных действий призывают российские врачи, учителя, юристы, депутаты местных самоуправлений и представители многих профессий. Вот несколько примеров их обращений.
Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины.
Боевые действия заберут множество жизней, покалечат столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке.
Любой снаряд или пуля, даже не достигшие цели и не забравшие чью-то жизнь, все равно несут с собой страх, панику и боль. Боль, с которой сжимается сердце. Сейчас болят сердца у мирных граждан. У солдат. У солдатских матерей и жён. У детей. Никто не заслуживает этого страха. Никто не заслуживает быть убитым или покалеченным. Случайно или намеренно.
На территории проведения спецоперации находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются.
Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия.
Мы - избранные народом депутаты - безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания.
Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата.
Война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям. Погибнут, будут ранены и покалечены тысячи людей, разрушены города дорогой многим россиянам земли. Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах.
Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение.
Мы, юристы России, категорически против военных действий на территории Украины, начатых вооруженными силами Российской Федерации 24 февраля 2022 года.
Действия России грубо нарушают положение части 4 статьи 2 Устава ООН, требующее от государств воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.
Руководствуясь принципом верховенства права, мы требуем от российских властей немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров на нейтральной территории, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно. Всеми силами.
- Владимир Владимирович, что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который родился и вырос в Одессе, с которым вы лично дружили и произведения которого вы наверняка очень любите? Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с легкостью можете цитировать. Его военные песни являются частью нашей патриотической культуры.
Могли ли себе такое представить Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль, над работами которых все мы столько раз смеялись и плакали? Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами. А Аркадий и Борис Стругацкие, Александр Исаевич Солженицын, которого вы лично называли истинным патриотом России? Думаю, что этого они бы себе представить не могли. Вы, наверное, ответите, что они были бы не менее шокированы тем, что происходило в последние годы на Донбассе, и это правда. Но не уверен, что это для них оправдало бы то, что происходит в Украине сейчас.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас, не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о который пел Владимир Семенович.
- Я считаю, что моя Родина оккупирована. Уже давно. Моя прекрасная Родина Нила Сорского и Войно-Ясенецкого, Нахимова и Скобелева, Гинзбурга и Росси, Пушкина и Маяковского, Рублева и Малевича, Толстого и Достоевского в конце концов. Политая кровью и потом моих предков. Любимая, нежная и могучая - оккупирована.
Мне не стыдно за действия режима, он не народный, не имеет своих корней тут, а лишь жестоко эксплуатирует мою Родину.
Как называются люди, сотрудничающие с оккупационным режимом? Правильно, коллаборационисты. Как только режим сменится, я торжественно клянусь бросить все свои силы и навыки на возрождение моей Родины. Сейчас я буду продолжать свою деятельность, избегая всяческого "сотрудничества", работая только на мою поверженную Родину и ее граждан.
- Настоящую войну называют "спецоперацией", "денацификацией" и другими придуманными словами, только чтоб скрыть правду. Говорят о том, что сосед готовил оружие и "собирался" нас убить в каком-то растяжимом, непонятном "будущем", поэтому мы убьем его прямо здесь и сейчас!
А самый феноменальный постулат: война заканчивается! Это такая страшная иллюзия!!! Гибнут сотни и еще тысячи и тысячи людей за то, чтоб ДНР и ЛНР принадлежали России. За то, чтоб Россия по старинке поставила "своих" людей на Украине! Результат этого "святого" боя, а простым языком - великой агрессии, раздолбленные две страны. Украина, на столетие ненавидящая русских. Россия, парализованная экономически. Тысячи убиенных. Это лучший исход, к сожалению! ГОРЕ!
Дорогие люди! Остановитесь поддерживать это! Как только это сделаете вы, это сделает наш президент!
- Вся моя семья, все мои родные родились в Белгородской области. Губкинский район, село Корочка.
А сейчас с той стороны летят ракеты. Едут танки, какая-то военная техника. Постоянные взрывы. Как это? Как это может быть?
Я не прошу меня спасать. Меня никто не ущемляет в своей стране. Никто, ни за что. Я пишу песни на русском языке, я пишу песни на украинском языке, я пишу песни на том языке, на котором мне захочется. Свобода. Воля.
Я сейчас не обращаюсь к людям, которые смотрят какие-то телеканалы, по которым, конечно же, вам говорят, что там какая-то "операция". Что там украинские войска подбили самих же себя, над Киевом… Какая операция? Ладно, к ним я не обращаюсь. Это зомби, которые верят только в то, что им внушают. Я обращаюсь к разумным людям. У меня много друзей в России.
Ребята мои дорогие. Сделайте все возможное. Не хотите идти на улицу с транспарантами, собираться вместе и высказывать свое мнение? Хорошо. [Тогда] пишите. Выставляйте антивоенные посты. Пишите. Делайте что-нибудь, я вас очень прошу. Пожалуйста.
И еще я обращаюсь сейчас к матерям. К матерям тех ребят, которым сказали, что они идут не воевать, не вторгаться на территорию Украины, а у них просто "операция". Учения. Я знаю, что есть те, кто складывает оружие, разворачивается и уходит, капитулирует. У них включаются мозги, включается разум. Включается сердце, душа. Спасибо им за это. Так вот я еще раз обращаюсь к матерям этих сыновей. Пожалуйста, верните своих сыновей. Позвоните, свяжитесь как-нибудь, скажите им, что их обманули. Что их подставили. Что их просто отправили на смерть.
Я обращаюсь к тем женщинам, у которых мужья работают в каких-то спецслужбах. Позвоните им, сообщите, а те пусть сообщат другим по цепочке, что это все неправда. Какая же это спецоперация, ребяточки, если танки ездят по центру Киева, где ходят люди, где ездят на машинах люди? Белым днем! Какая может быть спецоперация? Какие могут быть учения? Как можно в это верить вообще? Я не понимаю! Как?
А тем людям, которые посчитают меня клоуном, которого заангажировали, которому запудрили мозги, воткнули кляпы в уши, я желаю добра. Я им желаю здоровья. Счастья и мира. Мирного неба над головой, мира в душе, в сердце. Бог с нами, бог все видит, бог нам помогает.
- Теперь стало ясно одно: этой войной Путин перешел черту - красную черту. Маска сброшена, броня "просвещенного самодержца" треснула. Теперь все западники, симпатизирующие "сильному русскому царю", должны заткнуться и осознать, что в Европе XXI века развязывается полномасштабная война. Агрессор - путинская Россия. Это не принесет Европе ничего, кроме смерти и разрушения. Эту войну развязал развращенный абсолютной властью человек, который в своем безумии решил перекроить карту нашего мира.
Если послушать речь Путина о "спецоперации", то Америка и НАТО упоминаются чаще, чем Украина. Вспомним также его недавний "ультиматум" НАТО. Таким образом, его целью является не Украина, а западная цивилизация, ненавистью к которой он упивался, как черным молоком, которое он пил из соски КГБ. Кто виноват? Русские. И эту вину нам теперь придется нести, пока путинский режим не рухнет. Ибо он обязательно рухнет, а нападение на свободную Украину - это начало конца.
- Мы против войны. Мы просим, взываем и требуем остановить военные действия в Украине.
Нет ничего ценнее человеческой жизни. Пятнадцать лет наш фонд живет под этим девизом и спасает детей. За это время мы помогли семидесяти тысячам больных. Каждый спасенный ребенок - это месяцы и годы труда взрослых: родителей, врачей, сотрудников фонда и волонтеров. Нам больно осознавать, что в братской стране дети и взрослые могут погибать просто так - не от долгой болезни, а от пули или осколка ракетного взрыва.
Прекратите, остановите войну.
- Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. /…/
Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар.
- История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить.
- Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну, - и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум, - и ошибся. Победило безумие. Гибнут люди, льется кровь. Россией правит психически ненормальный диктатор, и, что ужаснее всего, она покорно следует его паранойе.
Я знаю, что Путинляндия и Россия - не одно и то же, но теперь для всего мира никакой разницы нет. Страшно за украинцев. Страшно за вменяемых россиян, находящихся под властью маньяка. За оболваненных россиян, которые сейчас будут ликовать, тоже страшно.
- Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь.
- С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!
- Мы возненавидели Украину, я не пойму за что. За что мы ее ненавидим? Вместе же воевали, вместе сидели в ГУЛАГе, в Сандармохе…
Когда кончится эта ненависть ко всем, кто нас окружает? Одни мы белые и пушистые, и нас все гнобят. Это очень плохо закончится. Эта война не остановится. Я объездила всю Белоруссию и Украину, это мои зрители - нет в них этой мерзости ненавидеть соседа просто за то, что он или с Украины, или из Белоруссии, или из Грузии, или из Молдавии. Нет этого в народе. И сейчас бомбят Украину со стороны Лукашенко. Не отмыться никогда. И бомбят с восторгом, аплодисментами. И уже восемь лет умирают люди.
- Происходящее - подлинное безумие. Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они - позор России.
- Огромная трагедия, которая многих из нас лишает будущего. Я в шоке, переживаем, ночей не спим, смотрим новости, созваниваемся с друзьями, наверное, так же, как все жители Украины и России. Что нам делать? Делать что должно, и будь что будет. Мы так считаем: говорить о мире с людьми, где только возможно. Говорить спокойно, без истерики, потому что время такое пришло. Это очень важно. Всем миром - мир.