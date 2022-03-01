ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ Народ России требует от Путина прекратить войну

Данила Козловский, актер и режиссер:

- Сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или, Боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому, что по-настоящему болит.

Разве возможно насилием принести мир? Насилие порождает насилие. Разве можно в 21-м веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами время, решать подобные проблемы "военными операциями" против братского народа. Ведь почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это совершено невозможно было представить. Что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах будут потерянно спрашивать "почему?", а мы что-то мямлить нечленораздельное в ответ. Нас сейчас всех без исключения это затрагивает, ибо проклятья, ненависть, обвинения, которыми заволокло наше пространство, идущие от нас самих, это то, что порождает любая война.

Андрей Липский, заместитель главного редактора "Новой газеты", 26 февраля:

- Спецоперация российских властей по так называемой "демилитаризации и денацификации" Украины в разгаре. Уже много жертв и разрушений, но мы еще толком не знаем, чем она завершится. И не произойдет ли критическая для мира эскалация военных действий. Но другая спецоперация - по нанесению теми же российскими властями непоправимого ущерба коренным интересам нашей страны и нашего народа - уже проведена.

Это совсем не те, по сегодняшним меркам игрушечные, антисанкции, которыми Кремль огрызался на "крымские" и "донбасские" санкции Запада (в свою очередь, осложнившие, но не перекроившие драматическим образом нашу жизнь). Сейчас совсем другое. Решение о "демилитаризации Украины" - это суицидный самострел.

Мои коллеги и я уверены, разрушительность для страны - по долгосрочному ущербу международным позициям России, по глубине и длительности ее пагубных последствий для всей нашей жизни - можно сравнивать лишь с вторжением СССР в Чехословакию 1968 года или с "оказанием интернациональной помощи" Афганистану, начавшимся в декабре 1979 года. Но степень встроенности России и ее граждан в глобальный мир несравнимо выше, чем в 20-м веке.

К прекращению военных действий призывают российские врачи, учителя, юристы, депутаты местных самоуправлений и представители многих профессий. Вот несколько примеров их обращений.

Обращение российских врачей (почти 7000 подписей)

Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины.

Боевые действия заберут множество жизней, покалечат столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке.

Любой снаряд или пуля, даже не достигшие цели и не забравшие чью-то жизнь, все равно несут с собой страх, панику и боль. Боль, с которой сжимается сердце. Сейчас болят сердца у мирных граждан. У солдат. У солдатских матерей и жён. У детей. Никто не заслуживает этого страха. Никто не заслуживает быть убитым или покалеченным. Случайно или намеренно.

На территории проведения спецоперации находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются.

Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия.

Обращение депутатов местных самоуправлений (более 250 подписей, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга)

Мы - избранные народом депутаты - безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания.

Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата.

Война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям. Погибнут, будут ранены и покалечены тысячи людей, разрушены города дорогой многим россиянам земли. Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах.

Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение.

Открытое письмо российских юристов против военных действий на территории Украины

Мы, юристы России, категорически против военных действий на территории Украины, начатых вооруженными силами Российской Федерации 24 февраля 2022 года.

Действия России грубо нарушают положение части 4 статьи 2 Устава ООН, требующее от государств воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.

Руководствуясь принципом верховенства права, мы требуем от российских властей немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров на нейтральной территории, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.