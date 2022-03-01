СПАСАТЕЛИ ⟩ Человека спасли из горящей квартиры

Прибывшие спасатели вскрыли две двери и установили, что в квартире полыхает огонь. В 00.08 в квартире обнаружили пострадавшего, которого доставили в больницу.

Спасательные работы завершились в 01.29. Причина возгорания устанавливается.

По предварительным данным, обязательного датчика дыма в квартире не было.

Жилец развел огонь в квартире

27 февраля после полудня в центр тревоги сообщили о пожаре в квартире на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. На месте выяснилось, что жилец развел в квартире открытый огонь.

Спасатели потушили возгорание и проветрили квартиру. Обстоятельства пожара устанавливаются.