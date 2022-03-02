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Жертвы информационной войны

Трансляция прокремлевских каналов в Эстонии запрещена. ФОТО: Kuvatõmmis

Российская агрессия против Украины не продлилась еще и недели, а первые военные беженцы уже на месте. Это война ближе к нам, чем ближневосточные события давностью в несколько лет, принесшие в Европу волну беженцев.

Тогда общество раскололось и некоторые политические силы пытались сделать беженцев своим боевым конем. Однако теперь война идет здесь же в Европе, на пороге нашего дома, во что мы до последнего момента отказывались верить. И действительно, до сих пор невозможно поверить в то, что в 21-м веке некое европейское государство смогло устроить что-то подобное.

Однако теперь мы наблюдаем в Эстонии чрезвычайное единство и сопереживание Украине и ее жителям. Люди готовы помочь и вещами, и деньгами, и крышей над головой. Это человечно - всегда поддерживать жертву нападения.

Но, несмотря на такое единство, мы видим, что в нашем обществе имеются все-таки люди, оказавшиеся под воздействием массированной кремлевской пропаганды. Кто-то верит в измышления России о неких находящихся у власти в Украине националистах, от которых Россия и пришла теперь избавить народ Украины. Хотя изо дня в день мы видим, как принимают этих "освободителей" на украинской земле. Вместо охапок цветов их встречает упорное сопротивление украинцев.

Мы не должны все же преследовать и обвинять тех людей, чью картину мира исказила кремлевская пропаганда. Скорее, нужно спокойно разъяснять вещи, предъявляя факты. Мы ведь знаем, что вместе с обычной войной ведется также война информационная, и те, кто в пока еще безопасной Эстонии говорят о необходимости свержения украинского неонацистского правительства, являются жертвами этой информационной войны.

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