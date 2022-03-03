МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.03-10.03 ⟩ Зимние игры Эстонии, масленица и поход к водопадам

КУЛЬТУРА

Четверг, 3 марта

Марью Мыру. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Йыхвиской городской галерее в 16.30 - открытие выставки живописи Марью Мыру "Lillede võlu". Выставка открыта до 31 марта.

* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - "И нет тебя, и всюду ты", поэтическая программа о жизни и творчестве Давида Самойлова.

Суббота, 5 марта

"Kiigelind". ФОТО: Rene Kundla

* В Кийкласком народном доме в 18.00 - празднование 10-летия танцевальной группы Кийклаского народного дома "Kiigelind". Танцевальный спектакль "Muinasjutt Kiigelinnust" / "Сказка о "Kiigelind". Танцульки с ансамблем "Tuulebant".

Воскресенье, 6 марта

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Академия лесного волшебства". Билет - 5 евро. Необходимо представить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Информация по тел. 5858 6426.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Без женщин мир печален", концерт, посвященный Женскому дню. Выступают молодежный оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии, а также танцевальная студия "Viis Tähte". Бесплатно.

* В Тойласком общественном доме в 14.00 - салонный вечер "Tee nalja, Normann". Билет - 5 евро.

Понедельник, 7 марта

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Estonian Cello Ensemble" и Вальтер Соосалу (вокал; харпеджи). В программе: Тюйр, Грюнберг, Соллима, Гласс, Соосалу. Билет - 13-17 евро.

СПОРТ

Четверг, 3 марта

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "NPM Silmet FC Sillamäe".

Пятница, 4 марта

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 14.30, в Йыхвиском спортхолле в 18.00, в Нарвском ледовом холле в 19.00 - Зимние игры Эстонии. Информация: www.joud.ee.

Суббота, 5 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 9.00, в Кивиылиском центре приключений в 9.30, в Нарвском стрелковом тире в 10.00, в кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" в 11.00, в Вокаском Доме спорта в 11.00, в Йыхвиской русской основной школе в 11.00, в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00, в Нарвском спортцентре в 11.00, в силламяэском спорткомплексе "Kalev" в 11.00, в Ахтмеском легкоатлетическом холле в 12.00, в Мяэтагузеском холле для метания топора в 12.00, в Нарвском ледовом холле в 15.00 - Зимние игры Эстонии. Открытие в 20.00 на йыхвиской музыкальной площадке. Информация: www.joud.ee.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - семейный лыжный поход.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Kalev" в 15.00 - женская народная лига по футзалу: "Kalev" (Силламяэ) - "KadRak United".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Kohila".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Kalev" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC" - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Воскресенье, 6 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 9.00, в Вокаском Доме спорта в 9.00, в Йыхвиской русской основной школе в 9.00, в Нарвском спортцентре в 9.00, в силламяэском спорткомплексе "Kalev" в 9.00, в Кивиылиском центре приключений в 9.30, в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00, в Нарвском ледовом холле в 12.00, в нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 12.00 - Зимние игры Эстонии. Закрытие в Йыхвиском спортхолле в 16.00. Информация: www.joud.ee.