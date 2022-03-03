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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.03-10.03 ⟩ Зимние игры Эстонии, масленица и поход к водопадам

На выходных в Ида-Вирумаа состоятся Зимние игры Эстонии. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 по 10 марта.

КУЛЬТУРА

Четверг, 3 марта

Марью Мыру. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Йыхвиской городской галерее в 16.30 - открытие выставки живописи Марью Мыру "Lillede võlu". Выставка открыта до 31 марта.

* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - "И нет тебя, и всюду ты", поэтическая программа о жизни и творчестве Давида Самойлова.

Суббота, 5 марта

"Kiigelind". ФОТО: Rene Kundla

* В Кийкласком народном доме в 18.00 - празднование 10-летия танцевальной группы Кийклаского народного дома "Kiigelind". Танцевальный спектакль "Muinasjutt Kiigelinnust" / "Сказка о "Kiigelind". Танцульки с ансамблем "Tuulebant".

Воскресенье, 6 марта

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Академия лесного волшебства". Билет - 5 евро. Необходимо представить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Информация по тел. 5858 6426.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Без женщин мир печален", концерт, посвященный Женскому дню. Выступают молодежный оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии, а также танцевальная студия "Viis Tähte". Бесплатно.

* В Тойласком общественном доме в 14.00 - салонный вечер "Tee nalja, Normann". Билет - 5 евро.

Понедельник, 7 марта

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Estonian Cello Ensemble" и Вальтер Соосалу (вокал; харпеджи). В программе: Тюйр, Грюнберг, Соллима, Гласс, Соосалу. Билет - 13-17 евро.

СПОРТ

Четверг, 3 марта

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "NPM Silmet FC Sillamäe".

Пятница, 4 марта

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 14.30, в Йыхвиском спортхолле в 18.00, в Нарвском ледовом холле в 19.00 - Зимние игры Эстонии. Информация: www.joud.ee.

Суббота, 5 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 9.00, в Кивиылиском центре приключений в 9.30, в Нарвском стрелковом тире в 10.00, в кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" в 11.00, в Вокаском Доме спорта в 11.00, в Йыхвиской русской основной школе в 11.00, в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00, в Нарвском спортцентре в 11.00, в силламяэском спорткомплексе "Kalev" в 11.00, в Ахтмеском легкоатлетическом холле в 12.00, в Мяэтагузеском холле для метания топора в 12.00, в Нарвском ледовом холле в 15.00 - Зимние игры Эстонии. Открытие в 20.00 на йыхвиской музыкальной площадке. Информация: www.joud.ee.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - семейный лыжный поход.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Kalev" в 15.00 - женская народная лига по футзалу: "Kalev" (Силламяэ) - "KadRak United".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Kohila".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Kalev" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC" - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Воскресенье, 6 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 9.00, в Вокаском Доме спорта в 9.00, в Йыхвиской русской основной школе в 9.00, в Нарвском спортцентре в 9.00, в силламяэском спорткомплексе "Kalev" в 9.00, в Кивиылиском центре приключений в 9.30, в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00, в Нарвском ледовом холле в 12.00, в нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 12.00 - Зимние игры Эстонии. Закрытие в Йыхвиском спортхолле в 16.00. Информация: www.joud.ee.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, смешанные трио.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Äksi Wolves".

Вторник, 8 марта

* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Tartu Tammeka".

Среда, 9 марта

* В Паннъярве в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 10 марта

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United". 

РАЗНОЕ

Четверг, 3 марта

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 10.30 - день истории: "Nikolai Vildenau Virumaal" Валло Ремаа, "Petruška Matišovi seiklused 16. sajandi lõpu ja 17. sajandi alguse Venemaal" Уно Трумма, "Kuidas uurida oma juuri?" Тийны Мяннапсоо. Бесплатно.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 в дни школьных каникул - мастерская: почтовые карточки к знаменательным датам. Бесплатно.

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Пятница, 4 марта

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - игровая программа.

Суббота, 5 марта

* У Сакаской мызы в 11.30 - утро на природе "Saka pärandist pankrannikul". Плата за участие: для взрослых - 6 евро, для подростков 10-16 лет - 5 евро, для тех, кто младше, - бесплатно. Дополнительная информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692. Требуется предварительная регистрация.

Анне-Ли Фершель. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

* У Кауксиского пляжного здания - Масленица: в 12.00 - поход на природу с Анне-Ли Фершель, в 14.00 - масленичные развлечения. Информация: info@alutagusemaa.ee, тел. 5306 8680.

Воскресенье, 6 марта

* В Нарвской крепости в 12.00 - семейный день: vastlapäev / Масленица.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 14.00 - Масленица.

* У памятного камня рядом с Нарвской поликлиникой в 18.00 - день памяти Старой Нарвы.

Среда, 9 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская вязания. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 10 марта

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард. 

ФОТО: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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