СПАСАТЕЛИ ⟩ Камин стал причиной возгорания

СПАСАТЕЛИ ⟩ Камин стал причиной возгорания1 марта 2022 г.
Вечером 1 марта в центр тревоги сообщили о пожаре в частном доме на улице Раудтеэ в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости.
Вечером 1 марта в центр тревоги сообщили о пожаре в частном доме на улице Раудтеэ в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости.
Спасатели потушили возгорание в бане, расположенной на первом этаже. Скорая помощь на месте оказала первую помощь владельцу дома.
Предполагаемой причиной пожара стал не отвечающий строительным требованиям камин, пользоваться которым запретили.