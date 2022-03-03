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СПАСАТЕЛИ ⟩ Камин стал причиной возгорания
1 марта 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 1 марта в центр тревоги сообщили о пожаре в частном доме на улице Раудтеэ в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости.

Спасатели потушили возгорание в бане, расположенной на первом этаже. Скорая помощь на месте оказала первую помощь владельцу дома.

Предполагаемой причиной пожара стал не отвечающий строительным требованиям камин, пользоваться которым запретили.

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