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ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ К антивоенному движению в России присоединилось более миллиона человек

Плакат с петицией антивоенного движения. ФОТО: Репродукция

Более миллиона россиян подписали петицию с требованием прекратить войну в Украине и привлечь к ответственности ее инициаторов.

Обращение правозащитника Льва Пономарева, размещенное по адресу www.change.org/NetVoyne, к утру среды подписали свыше 1,1 миллиона человек, и это число постоянно растет.

Подписавшие петицию объявляют о формировании антивоенного движения в России и поддержке любых мирных форм антивоенного протеста. Они требуют немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина.

Подписанты считают военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти.

"Мы обращаемся ко всем здравомыслящим людям в России, от действий и слов которых что-то зависит. Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений", - сказано в петиции.

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