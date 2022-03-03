ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ К антивоенному движению в России присоединилось более миллиона человек

"Мы обращаемся ко всем здравомыслящим людям в России, от действий и слов которых что-то зависит. Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений", - сказано в петиции.