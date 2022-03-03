ВОЙНА В УКРАИНЕ ⟩ К антивоенному движению в России присоединилось более миллиона человек
Более миллиона россиян подписали петицию с требованием прекратить войну в Украине и привлечь к ответственности ее инициаторов.
Более миллиона россиян подписали петицию с требованием прекратить войну в Украине и привлечь к ответственности ее инициаторов.
Обращение правозащитника Льва Пономарева, размещенное по адресу www.change.org/NetVoyne, к утру среды подписали свыше 1,1 миллиона человек, и это число постоянно растет.
Подписавшие петицию объявляют о формировании антивоенного движения в России и поддержке любых мирных форм антивоенного протеста. Они требуют немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина.
Подписанты считают военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти.
"Мы обращаемся ко всем здравомыслящим людям в России, от действий и слов которых что-то зависит. Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений", - сказано в петиции.