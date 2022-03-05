ОПРОС ⟩ Чем мы можем помочь украинцам?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена ЛУКЬЯНЕЦ, массажист:

- Люди, которые оказались с разных сторон баррикад, стараются спастись от взрывов, уберечь детей, - их надо по-человечески поддерживать. Делиться кто чем богат - деньгами, одеждой, вещами, в которых убегающие от войны нуждаются. Надо помогать, ведь в трудном положении когда-то можем оказаться и мы сами.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр ПОНОМАРЕВ, пенсионер:

- Могу сказать всем одно: своих правителей надо не защищать, а внимательно слушать и делать выводы. Я категорически против любой войны. Но пусть теперь своей головой думают. Есть старая заповедь: не корми голодного, а дай ему удочку.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Светлана ВАСИЛЬЕВА, работник торговли:

- Финансами, кто может. Многие мои знакомые покупают вещи, пледы, одеяла и отдают в пункты сбора. Что еще в наших силах? Только гуманитарная помощь. Мы все переживаем за людей, которые попадают в трудное положение, в том числе и за украинцев.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Геннадий САМОЙЛОВ, пенсионер:

- Главное, не вмешиваться - это мое единственное убеждение, сами разберутся. Помочь Эстония может тем, что предоставит приезжим работу - они не должны на нашей шее сидеть.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эрленд ПЕРИ, горный мастер: