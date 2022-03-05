ОПРОС ⟩ Чем мы можем помочь украинцам?

Елена ЛУКЬЯНЕЦ, массажист:
- Люди, которые оказались с разных сторон баррикад, стараются спастись от взрывов, уберечь детей, - их надо по-человечески поддерживать. Делиться кто чем богат - деньгами, одеждой, вещами, в которых убегающие от войны нуждаются. Надо помогать, ведь в трудном положении когда-то можем оказаться и мы сами.
Александр ПОНОМАРЕВ, пенсионер:
- Могу сказать всем одно: своих правителей надо не защищать, а внимательно слушать и делать выводы. Я категорически против любой войны. Но пусть теперь своей головой думают. Есть старая заповедь: не корми голодного, а дай ему удочку.
Светлана ВАСИЛЬЕВА, работник торговли:
- Финансами, кто может. Многие мои знакомые покупают вещи, пледы, одеяла и отдают в пункты сбора. Что еще в наших силах? Только гуманитарная помощь. Мы все переживаем за людей, которые попадают в трудное положение, в том числе и за украинцев.
Геннадий САМОЙЛОВ, пенсионер:
- Главное, не вмешиваться - это мое единственное убеждение, сами разберутся. Помочь Эстония может тем, что предоставит приезжим работу - они не должны на нашей шее сидеть.
Эрленд ПЕРИ, горный мастер:
- В первую очередь оказать гуманитарную помощь - продуктами, лекарствами, вещами, в которых украинцы нуждаются. Должны временно принять и тех, кто убежал от войны, дать им работу. Нельзя смотреть на происходящее со стороны - поможем людям, чем можем. Неважно, кто прав и виноват, всем нам надо сохранять человеческие отношения.