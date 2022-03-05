ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

Для него тоже, очевидно, не секрет, что тут немало людей, умонастроение которых пропутинские российские пропагандистские каналы много лет готовили к этой войне. Наверное, многие слышали в коллективах или общественных местах одобряющие войну рассуждения типа: "Правильно, давно надо было!". Выключение российских каналов в последний момент этого настроя уже не изменит.

Однако Ратас знает также, что это во многом круг избирателей Центристской партии. Если Центристская партия годами придерживалась такой тактики, что эстонской и русской общинам часто представляли довольно противоположные точки зрения, то в данном случае делать это нельзя. С разгаром войны Ратас быстро объяснил соратникам по фракции в Рийгикогу суть дела, после того как значительная часть из них, в том числе ида-вируские депутаты Мартин Репинский, Михаил Стальнухин и Дмитрий Дмитриев не проголосовали в парламенте за документ, осуждающий агрессию против Украины. А как объяснить многим своим избирателям, что Путин не освободитель украинцев, а злой агрессор? Это - крепкий орешек для Ратаса и его партии.