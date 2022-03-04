ФОТО ДНЯ ⟩ Зимние игры Эстонии начались с победы Алутагузе

Выступавшие на родных трассах в Паннъярве Анетте Кивимяги, Мирта Раяс и Анетте Аху в эстафете 3х2 км опередили остальные восемь трио.

В Эстонских зимних играх участвуют около 2500 спортсменов, в течение трех дней в Ида-Вирумаа пройдут соревнования в 19 видах. Церемония открытия игр состоится в субботу вечером на йыхвиской музыкальной площадке, куда участники пройдут шествием от центральной площади Йыхви.