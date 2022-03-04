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ФОТО ДНЯ ⟩ Зимние игры Эстонии начались с победы Алутагузе

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Эстонские зимние игры, которые продлятся все выходные, начались в пятницу с победы девочек из Алутагузеской волости в лыжной эстафете.

Выступавшие на родных трассах в Паннъярве Анетте Кивимяги, Мирта Раяс и Анетте Аху в эстафете 3х2 км опередили остальные восемь трио.

В Эстонских зимних играх участвуют около 2500 спортсменов, в течение трех дней в Ида-Вирумаа пройдут соревнования в 19 видах. Церемония открытия игр состоится в субботу вечером на йыхвиской музыкальной площадке, куда участники пройдут шествием от центральной площади Йыхви.

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