Война, начатая Россией в Украине, привела и в Эстонии к высказываниям, которые войну оправдывают и даже превозносят.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Где в разговоре о войне проходит граница между свободой слова и нарушением закона?
Где в разговоре о войне проходит граница между свободой слова и нарушением закона?
Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры ГАРДИ АНДЕРСОН:
- Ситуация, бесспорно, тревожная, и мы наблюдаем за происходящим вокруг. Если призывы можно истолковать как призывы к войне или разжиганию вражды, то это наказуемо. Выражать мнение имеет право каждый, но если он публично призывает к войне, применению оружия или насилию против кого-то или разжигает вражду в отношении лица на основании расовой или национальной принадлежности, то это рассматривается как проступок или преступление.
До сих пор Вируской окружной прокуратуре не приходилось непосредственно соприкасаться с этой темой.
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