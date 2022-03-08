ОДИН ВОПРОС ⟩ Где в разговоре о войне проходит граница между свободой слова и нарушением закона?

Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры ГАРДИ АНДЕРСОН:

- Ситуация, бесспорно, тревожная, и мы наблюдаем за происходящим вокруг. Если призывы можно истолковать как призывы к войне или разжиганию вражды, то это наказуемо. Выражать мнение имеет право каждый, но если он публично призывает к войне, применению оружия или насилию против кого-то или разжигает вражду в отношении лица на основании расовой или национальной принадлежности, то это рассматривается как проступок или преступление.