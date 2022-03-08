СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожилые люди нуждались в помощи у себя дома

Спасатели проникли в квартиру через открытое кухонное окно и нашли женщину на полу гостиной. Пациентку передали медикам скорой помощи.

Вечером 5 марта сигнал дымового датчика раздавался из квартиры дома на улице И. Графова в Нарве. Поскольку запаха горения не ощущалось, то спасатели дождались сына пожилого квартировладельца, который и открыл дверь.

Датчик дыма сработал из-за стоявшего на плите пустого чайника. В квартире находился владелец, который, будучи человеком нездоровым, упал и остался лежать на полу. Спасатели передали пациента медикам скорой помощи.

Собаке потребовалась помощь спасателей

Утром 4 марта помощь спасателей потребовалась на улице Таре в Нарве, где лапа собаки застряла в карабине цепи. Спасатели разломили карабин кусачками.

Так как собака повредила лапу, владелец отвез ее к ветеринару.

Пилот дрона получил предупреждение

5 марта в приграничной зоне города Нарва был обнаружен дрон (беспилотный летательный аппарат). Пилот дрона не знал, что беспилотные летательные аппараты в Эстонской Республике нельзя запускать в приграничной зоне без разрешения Департамента транспорта и без предварительного уведомления Департамента полиции и погранохраны.