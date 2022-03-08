Вечером 4 марта внук сообщил, что его бабушка, проживающая в доме на улице Вирмализе в Оруской части города Кохтла-Ярве, не отвечает на звонки, а с помощью ключа попасть в ее квартиру не удается.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожилые люди нуждались в помощи у себя дома
Спасатели проникли в квартиру через открытое кухонное окно и нашли женщину на полу гостиной. Пациентку передали медикам скорой помощи.
Вечером 5 марта сигнал дымового датчика раздавался из квартиры дома на улице И. Графова в Нарве. Поскольку запаха горения не ощущалось, то спасатели дождались сына пожилого квартировладельца, который и открыл дверь.
Датчик дыма сработал из-за стоявшего на плите пустого чайника. В квартире находился владелец, который, будучи человеком нездоровым, упал и остался лежать на полу. Спасатели передали пациента медикам скорой помощи.
Собаке потребовалась помощь спасателей
Утром 4 марта помощь спасателей потребовалась на улице Таре в Нарве, где лапа собаки застряла в карабине цепи. Спасатели разломили карабин кусачками.
Так как собака повредила лапу, владелец отвез ее к ветеринару.
Пилот дрона получил предупреждение
5 марта в приграничной зоне города Нарва был обнаружен дрон (беспилотный летательный аппарат). Пилот дрона не знал, что беспилотные летательные аппараты в Эстонской Республике нельзя запускать в приграничной зоне без разрешения Департамента транспорта и без предварительного уведомления Департамента полиции и погранохраны.
Нарушителю было сделано устное предупреждение.