ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Киноакадемия Нарвского дома эстонского языка поможет усовершенствовать свой эстонский и получить знания о киноискусстве

- Наша цель - создание в Ида-Вирумаа поддерживающей языковую практику среды, - сказала директор Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. - Актерская школа - одна из возможностей для тех, кто хочет развить свое творческое начало и усовершенствовать знания в эстонском языке. Участие в мастер-классах, обучение актерскому мастерству, общение и, наконец, демонстрация своих навыков на съемочной площадке - все это поможет участникам расширить социальные связи, преодолеть языковой барьер и чувствовать себя намного увереннее.

Встречи киношколы будут проходить с 27 марта по 29 мая, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00 в Нарве. Продолжительность одной сессии - три часа. Киношкола предназначена для взрослых. Для участия в проекте рекомендуется владение эстонским языком на уровне В1+.

На каждой встрече участники будут упражняться в актерском мастерстве, ораторском искусстве и психотехнике. Помимо прочего, они смогут усовершенствовать свой эстонский язык, получить новые знания о киноискусстве, поупражняться в навыках самовыражения и обзавестись новыми контактами как среди нарвитян, так и среди профессионалов из мира кино.

В киноакадемии Нарвского дома эстонского языка помимо актерского искусства будут обучать также сценаристике и основам продюсирования. Преподавателями являются зарекомендовавшие себя в эстонском мире театра и кино специалисты высшего уровня.

Руководитель проекта киноакадемии и учитель эстонского языка Нарвского дома эстонского языка Юлия Вийрсалу: "Дом эстонского языка уже давно вышел за рамки стандартной и классической формы обучения, вызывая у людей интерес к изучению эстонского языка и знакомству с культурой Эстонии. Актерская школа не означает, что мы начнем готовить будущих актеров. Школа даст возможность понять значение актерства, встретиться с интересными людьми, которые связали свою жизнь с кино и театром, попробовать открыть в себе новые грани с помощью выдающихся эстонских лекторов и менторов".

Для участия в проекте необходимо записать видеоролик продолжительностью не более двух минут и объемом до 1 GB, в котором участник должен рассказать о себе и сделанном им в жизни выборе. Представить видео и заполнить анкету для участия в проекте нужно не позднее 18 марта. Количество мест ограничено, участвовать сможет до 60 человек.

Все выпускники школы получат по окончании проекта свидетельство, лучшие десять получат роль в короткометражном игровом фильме "Выбор", премьера которого пройдет осенью 2022 года.

Короткометражный фильм "Выбор" расскажет о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом. Все актеры фильма будут выбраны среди учеников киношколы. Съемки художественного фильма пройдут в сотрудничестве с Вируским кинофондом.

Дополнительная информация о проекте и участии в нем ЗДЕСЬ

Фонд интеграции предлагает детям и подросткам практику эстонского языка в семьях