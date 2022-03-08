Киноакадемия Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции приглашает изучающих эстонский язык для получения знаний в сфере киноискусства, обучения актерскому мастерству и практики эстонского языка. Заявки принимаются до 18 марта, учебная работа начнется 27 марта. Финалом проекта станет короткометражный фильм "Выбор" ("Valik").
ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Киноакадемия Нарвского дома эстонского языка поможет усовершенствовать свой эстонский и получить знания о киноискусстве
- Наша цель - создание в Ида-Вирумаа поддерживающей языковую практику среды, - сказала директор Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. - Актерская школа - одна из возможностей для тех, кто хочет развить свое творческое начало и усовершенствовать знания в эстонском языке. Участие в мастер-классах, обучение актерскому мастерству, общение и, наконец, демонстрация своих навыков на съемочной площадке - все это поможет участникам расширить социальные связи, преодолеть языковой барьер и чувствовать себя намного увереннее.
Встречи киношколы будут проходить с 27 марта по 29 мая, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00 в Нарве. Продолжительность одной сессии - три часа. Киношкола предназначена для взрослых. Для участия в проекте рекомендуется владение эстонским языком на уровне В1+.
На каждой встрече участники будут упражняться в актерском мастерстве, ораторском искусстве и психотехнике. Помимо прочего, они смогут усовершенствовать свой эстонский язык, получить новые знания о киноискусстве, поупражняться в навыках самовыражения и обзавестись новыми контактами как среди нарвитян, так и среди профессионалов из мира кино.
В киноакадемии Нарвского дома эстонского языка помимо актерского искусства будут обучать также сценаристике и основам продюсирования. Преподавателями являются зарекомендовавшие себя в эстонском мире театра и кино специалисты высшего уровня.
Руководитель проекта киноакадемии и учитель эстонского языка Нарвского дома эстонского языка Юлия Вийрсалу: "Дом эстонского языка уже давно вышел за рамки стандартной и классической формы обучения, вызывая у людей интерес к изучению эстонского языка и знакомству с культурой Эстонии. Актерская школа не означает, что мы начнем готовить будущих актеров. Школа даст возможность понять значение актерства, встретиться с интересными людьми, которые связали свою жизнь с кино и театром, попробовать открыть в себе новые грани с помощью выдающихся эстонских лекторов и менторов".
Для участия в проекте необходимо записать видеоролик продолжительностью не более двух минут и объемом до 1 GB, в котором участник должен рассказать о себе и сделанном им в жизни выборе. Представить видео и заполнить анкету для участия в проекте нужно не позднее 18 марта. Количество мест ограничено, участвовать сможет до 60 человек.
Все выпускники школы получат по окончании проекта свидетельство, лучшие десять получат роль в короткометражном игровом фильме "Выбор", премьера которого пройдет осенью 2022 года.
Короткометражный фильм "Выбор" расскажет о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом. Все актеры фильма будут выбраны среди учеников киношколы. Съемки художественного фильма пройдут в сотрудничестве с Вируским кинофондом.
Дополнительная информация о проекте и участии в нем ЗДЕСЬ
Фонд интеграции предлагает детям и подросткам практику эстонского языка в семьях
Фонд интеграции организует для детей и молодежи из Ида-Вирумаа и Таллинна обучение эстонскому языку и культуре в эстонских семьях в Пярнумаа, на Сааремаа, в Вильяндимаа и Вырумаа.
Цель организации обучения эстонскому языку в семьях состоит в том, чтобы создать для детей и подростков в возрасте от 7 до 19 лет, не владеющих эстонским языком как родным, возможность повседневного общения с эстоноязычными сверстниками, а также повысить уровень их активности в обществе.
В этом году в программе сможет принять участие 181 ребенок, чьим родным языком не является эстонский. В отличие от прошлых лет в этом году в семейном обучении смогут принять участие и подростки из Таллинна.
Дополнительная информация ЗДЕСЬ
В минувшем году при поддержке Фонда интеграции в изучении эстонского языка и культуры в семьях приняли участие 182 ребенка и подростка из разных школ по всей Эстонии. Обучение проводилось в Пярну, на острове Кихну, в Вильяндимаа, Вырумаа и Тарту.
Деловой эстонский и английский языки предприниматели смогут изучить на бесплатных курсах
Для предпринимателей и ключевых работников предприятий из Ида-Вирумаа открыта регистрация на бесплатные курсы делового эстонского и английского языков на уровне B1. По результатам проведенного Фондом интеграции государственного тендера, курсы организует Учебный центр Керсти Вылу (Kersti Võlu Koolituskeskus).
Обучение предлагается 100 предпринимателям и ключевым работникам предприятий из Ида-Вирумаа. Продолжительность каждого языкового курса составляет 200 академических часов. По окончании курсов участники смогут бесплатно сдать экзамен на уровень владения языком.
- Помимо курсов будут проводиться и встречи клубного формата, чтобы практиковать языки, а также налаживать деловые контакты - проводить деловые встречи, посещать уездные центры развития и предприятия, организовывать совместные мероприятия, - сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.
Языковое обучение будет проходить в группах в Нарве, Силламяэ и Йыхви. "Заинтересованных просим обращаться непосредственно к организатору курсов, написав на info@kvkoolitus.ee или позвонив по номеру 5558 3410 или 5347 5016", - добавила Яна Тонди.
Языковое обучение продлится до конца 2023 года. Проект языкового обучения поддерживает Министерство финансов посредством Фонда интеграции.
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