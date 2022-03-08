СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина ударила ножом сожителя

Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мужчина ударил женщину

4 марта на проспекте Кангеласте в Нарве 55-летний мужчина ударил 51-летнюю женщину. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Жена побила мужа

В полицию поступило сообщение о том, что 4 марта в квартире по улице Ноорузе в Йыхви 36-летняя женщина побила мужа, нанеся ему телесные повреждения. Подробности произошедшего будут уточняться в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.

На автовокзале избили мужчину

В полицию поступило сообщение о том, что 4 марта в здании автовокзала в Силламяэ 59-летний мужчина избил знакомого 42-летнего мужчину.

Из дома украли рабочие инструменты

В полицию поступило сообщение о том, что 4 марта из дома в деревне Сомпа Йыхвиской волости были украдены рабочие инструменты. Ущерб - около 1500 евро.

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