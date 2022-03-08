6 марта в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 60-летняя женщина ударила ножом сожителя.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина ударила ножом сожителя
Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Мужчина ударил женщину
4 марта на проспекте Кангеласте в Нарве 55-летний мужчина ударил 51-летнюю женщину. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Жена побила мужа
В полицию поступило сообщение о том, что 4 марта в квартире по улице Ноорузе в Йыхви 36-летняя женщина побила мужа, нанеся ему телесные повреждения. Подробности произошедшего будут уточняться в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.
На автовокзале избили мужчину
В полицию поступило сообщение о том, что 4 марта в здании автовокзала в Силламяэ 59-летний мужчина избил знакомого 42-летнего мужчину.
Из дома украли рабочие инструменты
В полицию поступило сообщение о том, что 4 марта из дома в деревне Сомпа Йыхвиской волости были украдены рабочие инструменты. Ущерб - около 1500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee