Депутаты Кохтла-Ярвеского городского собрания выступили с заявлением в поддержку Украины и призвали горожан и всех жителей Ида-Вирумаа присоединиться к нему.
ВИДЕО ⟩ Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания: война в Украине - это преступление
"Мы за мир и категорически осуждаем военные действия Российской Федерации в Украине. Военные действия в Украине - это преступление против народа. Насилию и агрессии не может и не должно быть оправдания. Ни у кого нет права врываться в чужой дом, убивать мирных жителей и уничтожать их дома. Мы вместе стоим против насилия, войны и агрессии. Осуждаем распространение ложной информации и разжигание межнациональных конфликтов.
Выражаем непоколебимую поддержку украинскому народу, суверенитету и территориальной целостности, а также полностью поддерживаем предпринимаемые Эстонией меры помощи Украине", - написано в заявлении, в котором призывают всех жителей, предприятия, объединения и организации Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа оказать помощь и поддержку людям, бежавшим от войны из Украины в Эстонию.
К заявлению можно присоединиться по интернету
В заявлении отмечено, что военные и агрессивные действия правительства России в Украине не должны повредить доброму имени и достоинству русских людей, проживающих в Эстонии, в том числе в Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа. "Просим понять, что военные и агрессивные действия России в Украине не должны отражаться на честном имени и достоинстве живущих в Эстонии, в том числе Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа, русских. Чтим память всех погибших в войне людей и еще раз заверяем, что война не должна являться способом решения конфликтов. Разногласия между людьми и государствами должны решаться путем переговоров и достижения соглашений, но не путем военных действий", - находят члены горсобрания.
Зачитавший обращение в понедельник в зале горсобрания депутат и директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал, что в то время, когда в Украине идет война, человеческая забота и понимание являются ценностями, соблюдать которые - это элементарно. Он призвал и других членов горсобрания распространить эту весть и поставить подпись под этим заявлением. Все желающие могут также присоединиться к нему в веб-среде petitsioon.ee.
Председатель горсобрания Тийт Лиллеметс сказал, что на заседании не станут голосовать за обращение, однако депутаты могут поставить под ним свою подпись в конце заседания или позднее в канцелярии горсобрания.
Это - преступление
Вдобавок к членам избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" подпись под этим заявлением среди первых поставил зампредседателя Кохтла-Ярвеского горсобрания центрист Арне Берендсен. "То, что Россия делает в Украине, - преступление. Прийти на территорию другого государства и начать убивать там людей - этому не может быть никакого оправдания, - сказал Берендсен, отметив, что, вероятно, свою подпись под этим заявлением поставят и другие депутаты-центристы. - По этой части не должно бы возникнуть какого-то противостояния".
Свою подпись поставил также лидер фракции соцдемов и член Рийгикогу Эдуард Одинец, тоже выразивший надежду, что к этому присоединятся его соратники по фракции.
Входящий во фракцию соцдемов Владимир Чузас отметил, что хорошо, если бы горуправление опубликовало круглосуточно действующий номер инфотелефона для беженцев.
Заявление в поддержку Украины и призыв жителей Котла-Ярве и Ида-Вирумаа присоединиться к данной поддержке
Мы за мир и категорически осуждаем военные действия Российской Федерации в Украине. Военные действия в Украине – это преступление против народа. Насилию и агрессии не может и не должно быть оправдания. Ни у кого нет права врываться в чужой дом, убивать мирных жителей и уничтожать их дома. Мы вместе стоим против насилия, войны и агрессии. Осуждаем распространение ложной информации и разжигание межнациональных конфликтов.
Выражаем непоколебимую поддержку украинскому народу, суверенитету и территориальной целостности, а также полностью поддерживаем предпринимаемые Эстонией меры помощи Украине.
Выражая общую поддержку и солидарность народу Украины, призываем всех жителей, предпринимателей, объединения и организации Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа быть готовыми оказать помощь военным беженцам Украины в Эстонии, предложить им свою поддержку, утешение и дать надежду, если они в этом нуждаются.
Призываем и просим (высшие) школы Кохтла-Ярве, школы по интересам, детские сады, молодежные и спортивные центры предложить заботу, помощь и безопасную среду обучения бегущих от войны в Украине детям. Просим родителей поддерживать и подбадривать своих детей дома быть понимающими в общении с прибывающими в страну сверстниками.
В Кохтла-Ярве проживают люди с разным родным языком. В особенности сейчас, когда из-за агрессии России Украина оказалась в войне, европейские страны демонстрируют единство и нетерпимость к действиям агрессора. Просим понять, что военные и агрессивные действия России в Украине не должны отражаться на честном имени и достоинстве живущих в Эстонии, в том числе Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа, русских. Говорящие на русском или каком-либо другом языке люди в Эстонии и за ее пределами, не связанные с агрессией Российского правительства в Украине, не являются ни в коей степени участниками этого процесса и по-прежнему достойны почета и уважения по всем общечеловеческим и гуманным ценностям.
Следует признать, что в войне против Украины помимо народа Украины гибнут и люди России, чей выбор участвовать в несправедливой войне нельзя однозначно назвать добровольным. Чтим память всех погибших в войне людей и еще раз заверяем, что война не должна являться способом решения конфликтов. Разногласия между людьми и государствами должны решаться путем переговоров и достижения соглашений, но не путем военных действий.
Настало время проявить еще больше уважения друг к другу, заботу и единство, а также оставить в прошлом пренебрежительные действия и слова в адрес других людей или национальностей. Давайте поддерживать и понимать друг друга, предлагая взаимную человеческую заботу, помощь и возможность быть услышанным.
Мы, подписавшиеся под данным заявлением члены городского собрания Кохтла-Ярве, призываем жителей Кохтла-Ярве присоединиться к выражению поддержки и придерживаться самых высоких общечеловеческих ценностей в условиях сложной международной ситуации.
7 марта 2022, Кохтла-Ярве