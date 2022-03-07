ВИДЕО ⟩ Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания: война в Украине - это преступление

Заявление в поддержку Украины и призыв жителей Котла-Ярве и Ида-Вирумаа присоединиться к данной поддержке

Мы за мир и категорически осуждаем военные действия Российской Федерации в Украине. Военные действия в Украине – это преступление против народа. Насилию и агрессии не может и не должно быть оправдания. Ни у кого нет права врываться в чужой дом, убивать мирных жителей и уничтожать их дома. Мы вместе стоим против насилия, войны и агрессии. Осуждаем распространение ложной информации и разжигание межнациональных конфликтов.

Выражаем непоколебимую поддержку украинскому народу, суверенитету и территориальной целостности, а также полностью поддерживаем предпринимаемые Эстонией меры помощи Украине.

Выражая общую поддержку и солидарность народу Украины, призываем всех жителей, предпринимателей, объединения и организации Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа быть готовыми оказать помощь военным беженцам Украины в Эстонии, предложить им свою поддержку, утешение и дать надежду, если они в этом нуждаются.

Призываем и просим (высшие) школы Кохтла-Ярве, школы по интересам, детские сады, молодежные и спортивные центры предложить заботу, помощь и безопасную среду обучения бегущих от войны в Украине детям. Просим родителей поддерживать и подбадривать своих детей дома быть понимающими в общении с прибывающими в страну сверстниками.

В Кохтла-Ярве проживают люди с разным родным языком. В особенности сейчас, когда из-за агрессии России Украина оказалась в войне, европейские страны демонстрируют единство и нетерпимость к действиям агрессора. Просим понять, что военные и агрессивные действия России в Украине не должны отражаться на честном имени и достоинстве живущих в Эстонии, в том числе Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа, русских. Говорящие на русском или каком-либо другом языке люди в Эстонии и за ее пределами, не связанные с агрессией Российского правительства в Украине, не являются ни в коей степени участниками этого процесса и по-прежнему достойны почета и уважения по всем общечеловеческим и гуманным ценностям.

Следует признать, что в войне против Украины помимо народа Украины гибнут и люди России, чей выбор участвовать в несправедливой войне нельзя однозначно назвать добровольным. Чтим память всех погибших в войне людей и еще раз заверяем, что война не должна являться способом решения конфликтов. Разногласия между людьми и государствами должны решаться путем переговоров и достижения соглашений, но не путем военных действий.

Настало время проявить еще больше уважения друг к другу, заботу и единство, а также оставить в прошлом пренебрежительные действия и слова в адрес других людей или национальностей. Давайте поддерживать и понимать друг друга, предлагая взаимную человеческую заботу, помощь и возможность быть услышанным.

Мы, подписавшиеся под данным заявлением члены городского собрания Кохтла-Ярве, призываем жителей Кохтла-Ярве присоединиться к выражению поддержки и придерживаться самых высоких общечеловеческих ценностей в условиях сложной международной ситуации.

7 марта 2022, Кохтла-Ярве