ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как говорить с детьми о войне?

Различные учреждения дали школам советы, как помочь детям в этой ситуации. Это было неизбежно, ведь когда все общество находится в стрессе из-за войны, это затрагивает и детей, которым необходимо оказать помощь и поддержку.

Мы не знаем точно, что и как именно нужно говорить детям в школах об этой войне, как объяснить ситуацию, и, как можно прочесть в сегодняшнем "Северном побережье", подходы в школах несколько разнятся. Если в Нарве прямо советуют избегать этой темы, то в йыхвиских школах говорят и обсуждают.

Конечно, в Ида-Вирумаа это деликатная тема, ведь не секрет, что значительная часть русскоязычных людей, потребляющих соответствующие медиаканалы, понимает аргументы Путина. Столкновения представлений, царящих дома и в школе, могут легко породить конфликты. Ситуацию усложняет то, что среди учащихся есть дети с украинскими корнями, и их станет больше в наших школах с прибытием беженцев.