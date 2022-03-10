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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Кража топлива в Люганузе

7 марта 2022 г.
Северное побережье
Кража топлива в Люганузе
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В полицию заявили, что в последние дни в Пюсси (волость Люганузе) из трактора и грузовика слили топливо. Ущерб - 500 евро.

Задержали за избиение сожительницы

В полицию поступило сообщение, что 7 марта на улице Креэнхольми в Нарве 32-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Жена ударила мужа

В полицию сообщили, что 7 марта в квартире на улице Кеваде в Нарве 48-летняя женщина ударила своего супруга. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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