В полицию заявили, что в последние дни в Пюсси (волость Люганузе) из трактора и грузовика слили топливо. Ущерб - 500 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Кража топлива в Люганузе
7 марта 2022 г.
Кража топлива в Люганузе
Задержали за избиение сожительницы
В полицию поступило сообщение, что 7 марта на улице Креэнхольми в Нарве 32-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Жена ударила мужа
В полицию сообщили, что 7 марта в квартире на улице Кеваде в Нарве 48-летняя женщина ударила своего супруга. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.