Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.03-17.03 ⟩ Чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию, кохтла-ярвеский квест и фольклорный праздник
КУЛЬТУРА
Пятница, 11 марта
* В Тудулиннаском общественном доме в 13.00 - "Inimhetked ja kohtumisretked": сказочница и путешественница Эна Метс расскажет свои истории.
* В Вокаском народном доме в 19.00 - "Tiit ja Tõnu", спектакль театра "Von Glehn". Билет - 8-10 евро.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Inimhetked ja kohtumisretked": сказочница и путешественница Эна Метс расскажет свои истории. После вечера рассказов состоится книжная викторина.
Суббота, 12 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Машенька и Медведь", музыкальная кукольная сказка театра "Туулевески". Спектакль идет на русском языке. Детям до 3-х лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. 334 2000.
* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - "Armastuse mitu palet": сказочница и путешественница Эна Метс расскажет свои истории.
* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - открытие выставки факсимильных репродукций картин Николая Рериха "Вселенная Рериха" из собрания Международного центра Рерихов. Экскурсия по выставке. Показ фильма "Непринятые вестники". Бесплатно.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 18.00 - эмоциональный и заставляющий задуматься концерт, в котором прозвучат фортепианные трио Шостаковича и Шнитке. Выступают Камилло Кабасси, Йорма Тоотс и Виталий Регенспергер. Билет - 6-10 евро.
Воскресенье, 13 марта
* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Длительность 35 минут. Билет - 5 евро. Проверка COVID-справки.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 12.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". Гость - Общество татарской культуры Ида-Вирумаа. С фольклорной программой выступит группа лайн-танца "А.C.D." Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход бесплатный (согласно коронаограничениям). Информация по тел. 336 6169.
Среда, 16 марта
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.30 - "Helisevas eesti keeles...", салонный вечер, посвященный Дню родного языка. Выступают учащиеся Ярвеской школы города Кохтла-Ярве. Бесплатно.
СПОРТ
Четверг, 10 марта
* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Los Toros" (Тамсалу).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".
Пятница, 11 марта
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.30 - этап лыжных стартов по пятничным вечерам.
Суббота, 12 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного соревнования шашечного клуба "Into".
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.
* На Кийклаской площадке для диск-гольфа в 11.00 - соревнование по диск-гольфу.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - "Enteh".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "NPM Silmet FC Sillamäe".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" - "Narva PSK".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 18.30 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - БК "Narva".
Воскресенье, 13 марта
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап IV Кубка Вока по петанку, дуэты.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
РАЗНОЕ
Четверг, 10 марта
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Суббота, 12 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - вечер отдыха для взрослых "Идеальный холостяк". Билет - 13 евро. Купи билет до 28 февраля за 10 евро. Необходимо представить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 13 марта
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 12.00 - кохтла-ярвеский квест. Информация по тел. 5349 6162 или э-почта: infojuht@kjkk.ee.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для пожилых людей в клубе "Ветеран". Необходимо представить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Информация по тел. 332 2008.
Четверг, 17 марта
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
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