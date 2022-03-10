МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.03-17.03 ⟩ Чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию, кохтла-ярвеский квест и фольклорный праздник

КУЛЬТУРА

Пятница, 11 марта

* В Тудулиннаском общественном доме в 13.00 - "Inimhetked ja kohtumisretked": сказочница и путешественница Эна Метс расскажет свои истории.

* В Вокаском народном доме в 19.00 - "Tiit ja Tõnu", спектакль театра "Von Glehn". Билет - 8-10 евро.

* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Inimhetked ja kohtumisretked": сказочница и путешественница Эна Метс расскажет свои истории. После вечера рассказов состоится книжная викторина.

Суббота, 12 марта

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Машенька и Медведь", музыкальная кукольная сказка театра "Туулевески". Спектакль идет на русском языке. Детям до 3-х лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. 334 2000.

* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - "Armastuse mitu palet": сказочница и путешественница Эна Метс расскажет свои истории.

* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - открытие выставки факсимильных репродукций картин Николая Рериха "Вселенная Рериха" из собрания Международного центра Рерихов. Экскурсия по выставке. Показ фильма "Непринятые вестники". Бесплатно.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 18.00 - эмоциональный и заставляющий задуматься концерт, в котором прозвучат фортепианные трио Шостаковича и Шнитке. Выступают Камилло Кабасси, Йорма Тоотс и Виталий Регенспергер. Билет - 6-10 евро.

Воскресенье, 13 марта

* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Длительность 35 минут. Билет - 5 евро. Проверка COVID-справки.

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 12.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". Гость - Общество татарской культуры Ида-Вирумаа. С фольклорной программой выступит группа лайн-танца "А.C.D." Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход бесплатный (согласно коронаограничениям). Информация по тел. 336 6169.

Среда, 16 марта

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.30 - "Helisevas eesti keeles...", салонный вечер, посвященный Дню родного языка. Выступают учащиеся Ярвеской школы города Кохтла-Ярве. Бесплатно.

СПОРТ

Четверг, 10 марта

* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Los Toros" (Тамсалу).

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".

Пятница, 11 марта

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.30 - этап лыжных стартов по пятничным вечерам.

Суббота, 12 марта

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного соревнования шашечного клуба "Into".

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.

* На Кийклаской площадке для диск-гольфа в 11.00 - соревнование по диск-гольфу.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - "Enteh".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "NPM Silmet FC Sillamäe".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" - "Narva PSK".