Народ Эстонии уже демонстрировал, что желание помочь у него велико, - так происходит и в сегодняшней ситуации, когда в помощи нуждаются украинцы и Украина. Здесь вы найдете описание возможностей поддержать Украину как деньгами, так и пожертвованиями и оказанием прочей необходимой помощи.
Помоги Украине!
Каждый из нас, как индивид, предприятие и общество, так и местное самоуправление, могут помочь Украине. Внести вклад можно как деньгами, так и пожертвовав вещи или услуги, либо действуя в качестве волонтеров. Денежное пожертвование - это самое разумное и гибкое решение, так как, к примеру, доставка одеял-подушек в Украину в нынешних условиях осложнена.
Пожертвование в поддержку украинских беженцев и пострадавших от войны людей можно сделать без обложения подоходным налогом через несколько организаций, активно занимающихся гуманитарной помощью.
Решив оказать поддержку, вы можете выбрать, кому она будет направлена - прибывшим из Украины в Эстонию военным беженцам, находящимся в Украине пострадавшим людям, на борьбу Украины за свое государство либо тамошнему союзу спасения.
Совместная деятельность "Ukraina heaks!" ("Во благо Украины!")
"Ukraina heaks!" - инициатива трех гражданских объединений Эстонии (НКО "Eesti Pagulasabi", НКО "Mondo" и НКО "Ukraina Kultuurikeskus) для помощи жителям прифронтовых районов Украины и другим уязвимым группам.
В прифронтовых населенных пунктах Восточной Украины в гуманитарной помощи по-прежнему нуждаются около 2,9 миллиона человек. В регионе остались те жители, кому некуда ехать; возникшая в опустевших поселениях безработица обусловила большую бедность, когда в повседневной поддержке нуждается большая часть оставшихся на месте людей. Есть также потребность в психосоциальной поддержке, чтобы справиться в обстановке неуверенности. Эти люди, чтобы выжить, в немалой степени зависят от хороших помощников. Поможем тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи!
Продуктовый банк
Продуктовый банк собирает денежные пожертвования на покупку продуктовой помощи, а также продукты.
Продукты должны быть с длительным сроком хранения, которые хранить можно при комнатной температуре: детское питание и питание для младенцев, мясные и рыбные консервы, баночная еда, супы, макароны, крупы (рис, гречка и пр.), каши (овсяные, рисовые хлопья и пр.), чай, кофе, какао, изюм, орехи.
Пожертвованные продукты отправят в Киевский продуктовый банк, пакеты с помощью комплектуют также для прибывающих в Эстонию военных беженцев. В случае крупных пожертвований сообщите заранее по телефону или по адресу: ukraina@toidupank.ee.
Поддержка вооруженных сил Украины
Целевое учреждение "Riigikaitse Edendamise Sihtasutus" (Целевое учреждение развития гособороны), учредителями которого являются Эстонская торгово-промышленная палата и Министерство обороны, инициировало вместе с Эстонским советом офицеров резерва благотворительную кампанию по сбору пожертвований, которой поддерживают лечение в Эстонии или других странах-союзницах тех, кто получил ранение на войне в Украине. Сделать пожертвование можно посредством телефонного звонка:
позвонив по телефону 900 5380, пожертвуете 5 €,
позвонив по телефону 900 2380, пожертвуете 25 €.
Можно также сделать перечисление на целевой счет ЦУ "Riigikaitse Edendamise Sihtasutus" EE162200221078603616 с пояснением "Toetus Ukrainale".
Возможности работы для украинских военных беженцев
Из-за военной обстановки в Украине в Эстонию уже прибыли и скоро прибудут еще люди, готовые также устроиться здесь на работу. В то же время имеется много работодателей, ищущих работников и желающих предложить работу прибывшим из Украины.
Эстонская касса по безработице открыла интернет-среду, в которой работодатели могут разместить свои предложения о работе, а прибывшие из Украины люди или их контактные лица в Эстонии могут связаться с работодателями и поинтересоваться возможностями работы. "К нам уже обратилось много работодателей, которые заявили о своей готовности принять на работу прибывающих из Украины", - сказала руководитель службы услуг для соискателей работы и работодателей Эстонской кассы по безработице Ливиа Лаас. Информация в интернет-среде представлена также на русском и английском языках, поскольку направлена на прибывающих из Украины.
Касса по безработице просит при возможности вводить информацию о рабочем месте также на русском и/или английском языке, а если такой возможности нет, то среда предлагает автоматический перевод. Если работодателю требуется помощь при вводе информации, об этом следует сообщить по адресу: helpdesk@onlineexpo.com. Пользование средой как для работодателей, так и для соискателей бесплатное.
В случае вопросов просим работодателей связаться с консультантом работодателей из уездного отделения кассы по безработице.
Источники и дополнительная информация: kriis.ee, ukrainaheaks.ee, tootukassa.ee
Как сделать денежное пожертвование?
Так как ситуация переменчивая, то изменяется также сущность помощи. Все организации используют пожертвования в соответствии с тем, что в данный момент наиболее необходимо!
Пожертвование можно сделать банковским перечислением:
НКО "Eesti Pagulasabi", EE791010220258852223
НКО "Mondo", EE491010220099409013
НКО "Ukraina Kultuurikeskus", EE401010220229090221
Размеры пожертвований и телефонные номера, по которым их можно сделать:
5 € - 900 3801
10 € - 900 3802
50 € - 900 3803
Пожертвованные суммы поступают на счет НКО "Pagulasabi", пожертвования могут делать все клиенты "Elisa", "Tele2" и "Telia".