Помоги Украине!

Каждый из нас, как индивид, предприятие и общество, так и местное самоуправление, могут помочь Украине. Внести вклад можно как деньгами, так и пожертвовав вещи или услуги, либо действуя в качестве волонтеров. Денежное пожертвование - это самое разумное и гибкое решение, так как, к примеру, доставка одеял-подушек в Украину в нынешних условиях осложнена.

Пожертвование в поддержку украинских беженцев и пострадавших от войны людей можно сделать без обложения подоходным налогом через несколько организаций, активно занимающихся гуманитарной помощью.

Решив оказать поддержку, вы можете выбрать, кому она будет направлена - прибывшим из Украины в Эстонию военным беженцам, находящимся в Украине пострадавшим людям, на борьбу Украины за свое государство либо тамошнему союзу спасения.

Совместная деятельность "Ukraina heaks!" ("Во благо Украины!")

"Ukraina heaks!" - инициатива трех гражданских объединений Эстонии (НКО "Eesti Pagulasabi", НКО "Mondo" и НКО "Ukraina Kultuurikeskus) для помощи жителям прифронтовых районов Украины и другим уязвимым группам.

В прифронтовых населенных пунктах Восточной Украины в гуманитарной помощи по-прежнему нуждаются около 2,9 миллиона человек. В регионе остались те жители, кому некуда ехать; возникшая в опустевших поселениях безработица обусловила большую бедность, когда в повседневной поддержке нуждается большая часть оставшихся на месте людей. Есть также потребность в психосоциальной поддержке, чтобы справиться в обстановке неуверенности. Эти люди, чтобы выжить, в немалой степени зависят от хороших помощников. Поможем тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи!

Продуктовый банк

Продуктовый банк собирает денежные пожертвования на покупку продуктовой помощи, а также продукты.

Продукты должны быть с длительным сроком хранения, которые хранить можно при комнатной температуре: детское питание и питание для младенцев, мясные и рыбные консервы, баночная еда, супы, макароны, крупы (рис, гречка и пр.), каши (овсяные, рисовые хлопья и пр.), чай, кофе, какао, изюм, орехи.

Пожертвованные продукты отправят в Киевский продуктовый банк, пакеты с помощью комплектуют также для прибывающих в Эстонию военных беженцев. В случае крупных пожертвований сообщите заранее по телефону или по адресу: ukraina@toidupank.ee.

Поддержка вооруженных сил Украины

Целевое учреждение "Riigikaitse Edendamise Sihtasutus" (Целевое учреждение развития гособороны), учредителями которого являются Эстонская торгово-промышленная палата и Министерство обороны, инициировало вместе с Эстонским советом офицеров резерва благотворительную кампанию по сбору пожертвований, которой поддерживают лечение в Эстонии или других странах-союзницах тех, кто получил ранение на войне в Украине. Сделать пожертвование можно посредством телефонного звонка:

позвонив по телефону 900 5380, пожертвуете 5 €,

позвонив по телефону 900 2380, пожертвуете 25 €.

Можно также сделать перечисление на целевой счет ЦУ "Riigikaitse Edendamise Sihtasutus" EE162200221078603616 с пояснением "Toetus Ukrainale".

Возможности работы для украинских военных беженцев