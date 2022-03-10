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Йыхви спорит с "N&V" из-за денег

Эрик Калда
, журналист
Йыхви спорит с "N&V" из-за денег
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Во время сильных январских и февральских снежных штормов и снегопадов улицы Йыхви по несколько дней оставались занесенными снегом, в то время как дорожный оператор утверждал, что со своей работой он справляется.
Во время сильных январских и февральских снежных штормов и снегопадов улицы Йыхви по несколько дней оставались занесенными снегом, в то время как дорожный оператор утверждал, что со своей работой он справляется. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"N&V" требует от Йыхвиского волостного управления деньги на якобы выполненные работы по дорожному уходу. Волостное управление платить отказывается, поскольку из полагающейся по договору суммы вычитает договорные штрафы и стоимость заказа дополнительных работ в период, когда "N&V", как утверждается, не выполнял свои обязательства.

ТОО "N&V" предъявило в конце февраля волостному управлению счет на сумму свыше 58000 евро за выполненные в этом же месяце работы, но волостное управление не согласно оплатить его в полном объеме.

Волость не заплатила 42000 евро

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