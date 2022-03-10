"N&V" требует от Йыхвиского волостного управления деньги на якобы выполненные работы по дорожному уходу. Волостное управление платить отказывается, поскольку из полагающейся по договору суммы вычитает договорные штрафы и стоимость заказа дополнительных работ в период, когда "N&V", как утверждается, не выполнял свои обязательства.
Для подписчиков
Йыхви спорит с "N&V" из-за денег
Йыхви спорит с "N&V" из-за денег
ТОО "N&V" предъявило в конце февраля волостному управлению счет на сумму свыше 58000 евро за выполненные в этом же месяце работы, но волостное управление не согласно оплатить его в полном объеме.
Ключевые слова