ОДИН ВОПРОС ⟩ Что государство может сделать сейчас с растущими ценами на энергию и топливо?

Член Рийгикогу и председатель EKRE МАРТИН ХЕЛЬМЕ:

- Сегодня мы уже видим, как цена литра бензина начинает переваливать за черту 2 евро. Мы месяцами пребывали в энергетическом кризисе, когда цены на газ и электроэнергию находились на абсурдных высотах, а с разгаром войны они устремятся в космос.

Надо до разрешенного в Евросоюзе минимума снизить топливный акциз, а если потребуется, то даже ниже этого, ведь в чрезвычайной ситуации мы должны смотреть на то, как будут справляться свои люди, а не на то, что говорят какое-нибудь постановление или директива. Но сначала надо до минимума снизить акциз и до 5 процентов - НСО на топливо. Это гарантировало бы, что мы вернемся с цены литра бензина в 2 евро к цене около одного евро. Точно так же надо поступить с ценами на газ и электроэнергию.