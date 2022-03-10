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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Есть повод больше говорить о гражданской защите

Северное побережье
Есть повод больше говорить о гражданской защите
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В Эстонии действия в кризисных ситуациях отрабатывались на различных учениях. Это снимок с учений по ликвидации аварии на железной дороге неподалеку от Нарвы.
В Эстонии действия в кризисных ситуациях отрабатывались на различных учениях. Это снимок с учений по ликвидации аварии на железной дороге неподалеку от Нарвы. Фото: Ilja Smirnov

Вторжение России в Украину и сопутствующие ему гибель и страдания тысяч человек, уничтожение зданий и инфраструктуры, военные беженцы и рост напряженности в отношениях РФ с другими соседними государствами четко дают понять, что и в Эстонии следует гораздо больше прежнего уделять внимание гражданской защите. То есть тому, что называли гражданской обороной.

Это не раздувание паники, а формирование более крепкого чувства безопасности в период, когда угрозы возросли.

Нынешняя ситуация на многое открывает глаза, говорит в сегодняшнем "Северном побережье" руководитель Идаской региональной кризисной комиссии и многоопытный руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Воинственное и агрессивное государство, которое, ведя захватническую войну, без разбору убивает людей другого государства, неизбежно представляет угрозу и для других соседей. Особенно, когда решения правителей этого государства все более противоречат здравому смыслу. Риски можно до определенного предела анализировать, а угрозы снизить, однако заглянуть в голову Путина не удавалось еще никому.

У нас нет причин сомневаться в заверениях госруководителей Эстонии, что для нас, как для страны НАТО, не существует сейчас непосредственной угрозы вооруженного вторжения. Однако идущая в Украине война неизбежно влияет на нашу повседневную жизнь и может стать причиной различных кризисов. Например, из-за сохраняющейся связи с российской электроэнергетической системой могут возникнуть в определенных случаях перебои в электроснабжении. Нельзя исключить также волну беженцев из загнавшей саму себя в тупик и изоляцию России, которые побегут от диктатуры и бедности.

К таким ситуациям надо быть готовыми. Разумно также следовать рекомендациям Спасательного департамента и других госучреждений.

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