ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Есть повод больше говорить о гражданской защите

Это не раздувание паники, а формирование более крепкого чувства безопасности в период, когда угрозы возросли.

Нынешняя ситуация на многое открывает глаза, говорит в сегодняшнем "Северном побережье" руководитель Идаской региональной кризисной комиссии и многоопытный руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Воинственное и агрессивное государство, которое, ведя захватническую войну, без разбору убивает людей другого государства, неизбежно представляет угрозу и для других соседей. Особенно, когда решения правителей этого государства все более противоречат здравому смыслу. Риски можно до определенного предела анализировать, а угрозы снизить, однако заглянуть в голову Путина не удавалось еще никому.

У нас нет причин сомневаться в заверениях госруководителей Эстонии, что для нас, как для страны НАТО, не существует сейчас непосредственной угрозы вооруженного вторжения. Однако идущая в Украине война неизбежно влияет на нашу повседневную жизнь и может стать причиной различных кризисов. Например, из-за сохраняющейся связи с российской электроэнергетической системой могут возникнуть в определенных случаях перебои в электроснабжении. Нельзя исключить также волну беженцев из загнавшей саму себя в тупик и изоляцию России, которые побегут от диктатуры и бедности.