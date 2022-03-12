ОПРОС ⟩ Как антивоенные санкции отразились на вашей жизни?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Велло ЮХКОВ, пенсионер: - Пока никак их не почувствовал. Может быть, потому, что до сих пор сам в магазине не был - жена заботится о насущном. Она не жаловалась. Слышал, что соль исчезла, но дома еще есть, надеюсь, скоро и на прилавки снова привезут. Топливо подорожало? Не беда, есть возможность ездить на поезде или автобусе. Все можно пережить, главное - позитивный настрой.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олег БУХВЕСТОВ, оператор: - Ощутил, как только взглянул на стоимость автомобильного топлива. Цены в магазинах изменились - конкретно товары не назову, но вижу это по конечному чеку традиционного набора продуктов. Что ожидать - тронь палкой спящего медведя, ничего хорошего не получится. С пониманием отношусь к ситуации и просто жду, чтобы скорее все это закончилось.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анатолий РАУДАНЕН, пенсионер: - Никак не отразились на моей повседневной жизни - хватает всего и пока все хорошо. Соль кончилась в магазинах, но дома еще есть запас, так что живем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга МОРГУНОВА, сотрудник сферы обслуживания: - Кроме факта отсутствия соли на прилавках, никак не ощутила. Не смотрю новости, избегаю негативной информации, потому что хочу жить здесь и сейчас. Будучи позитивным человеком, считаю, что все сложности - временные. Недостатка в лекарствах или продуктах нет. Топливо подорожало? У меня гибрид, не сильно по карману ударило. Если через месяц бензин до 5 евро поднимется, все равно ведь машины будут ездить.